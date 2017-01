Claver: "El comportamiento de Dorsey también habrá sido causante de su adiós"

Barcelona, 18 ene (EFE).- El jugador del Barcelona Lassa Víctor Claver ha asegurado este miércoles que "el comportamiento fuera de la pista en los últimos días también habrá sido un causante" del adiós del pívot Joey Dorsey, que ha sido despedido por el club por las críticas a los servicios médicos en sus redes sociales.

El ala-pívot español ha comparecido hoy en rueda de prensa antes del crucial partido de la Euroliga que el Barcelona disputará mañana (21.00 horas) ante el Anadolu Efes de Estambul y se ha referido a la situación del pívot de Baltimore.

"Creo que el club habrá tomado la decisión adecuada respecto a Joey (Dorsey). Supongo que se ha pensado en lo mejor para el equipo. La contratación de Vitor (Faverani) habrá influido en esta decisión. Está claro que había gente que no estaba contenta con Joey, y su comportamiento fuera de la pista en los últimos días también habrá sido un causante", ha aseverado.

Sobre la llegada de Faverani, con el que Claver coincidió en el Valencia Basket, ha señalado que "viene con ganas de dar un paso adelante en su carrera".

"Físicamente es un jugador que puede dominar Europa. Cuando estuvo en la NBA pensaba que podría hacerlo ahí. Tiene un físico privilegiado, atrás intimida y nos va a ir bien para conseguir ese plus físico dentro de la pintura", ha agregado.

Asimismo, Claver ha hecho autocrítica sobre su nivel mostrado hasta la fecha: "Es cierto que no estoy contento por cómo me están saliendo las cosas. Me exijo más que nadie y está claro que puedo dar más al equipo. Es una cuestión mía, pero el juego del equipo tampoco me favorece por mi forma de jugar".

Sobre el encuentro de mañana ante el Efes, Claver ha admitido que es un duelo clave para terminar entre los ocho primeros de la máxima competición europea.

"Es fundamental conseguir la victoria mañana y no podemos perdonar. La semana pasada lo hicimos contra el Olympiacos en un partido que dejamos escapar. Mañana tenemos que aprender de esa situación y del partido en Estambul de la primera vuelta".