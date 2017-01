Bárcenas nunca hablaba de trabajo con su mujer, que llevaba la casa

San Fernando de Henares , 18 ene .- El extesorero del PP Luis Bárcenas ha dejado hoy claro que nunca hablaba de trabajo con su mujer, Rosalía Iglesias, que se dedicaba a llevar la casa y jamás intervenía en los asuntos de negocios y empresariales de su marido.

Bárcenas lo ha declarado así en el tercer día de su comparecencia en el juicio del caso Gürtel y a preguntas de la abogada defensora de su mujer, también acusada en esta vista oral, después de haberse negado a responder a las diferentes acusaciones.

Más de 30 años hace que se conocen Bárcenas y su esposa, que desde el primer momento decidieron a propuesta del extesorero tener separación de bienes. Rosalía, ha dicho su marido, no planteó ningún problema a esa proposición, ni tampoco en que su esposo gestionara su patrimonio.

La casa la llevaba Rosalía, con la que no hablaba de trabajo, pero los gastos de la vivienda estaban domiciliados en la cuenta de Bárcenas.

Salvo en casos excepcionales, como alguna jornada electoral, Rosalía no iba a la sede del PP y "jamás" entró en el despacho del extesorero, a quien no acompañaba tampoco a reuniones de trabajo de negocios ni en España ni en el extranjero, ha continuado Bárcenas.

Como ya ha declarado a preguntas de la fiscal, Bárcenas hacía un garabato o "echaba un churro" como firma de su mujer en las declaraciones de la renta, por ejemplo. Tanto si salían a devolver como a pagar, el dinero se ingresaba o se abonaba, según el caso, en la cuenta de Bárcenas del Banco Popular.

Luis Bárcenas ha intentado, como ha hecho a lo largo de su declaración que comenzó el lunes, apartar a su mujer de cualquier operación bancaria o negocio.

Y cuando la abogada de Rosalía le ha mostrado un documento con la firma de ésta en la que ordena traspasar todos los fondos de una cuenta suiza, Bárcenas ha dicho que no le explicó el contenido del documento porque "a mi mujer no le interesan estos temas, no le han interesado nunca y siguen sin interesarle".

"Mi mujer se dedicaba a otra cosa. No sabe lo que es un coeficiente de abatimiento", ha zanjado.