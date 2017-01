Bárcenas: "Mis ingresos no tienen ninguna relación con el Partido Popular"

San Fernando de Henares , 18 ene .- Luis Bárcenas ha afirmado hoy en el juicio de Gürtel que sus ingresos "no tienen ninguna relación con el Partido Popular" y que él como gerente de la formación no podía manejar las cuentas, una función que ha atribuido en todo momento al extesorero Álvaro Lapuerta.

En su tercero y último día de declaración, Bárcenas, que no fue tesorero del partido hasta 2008, ha reiterado hoy que no manejaba ni la contabilidad oficial ni la "extraoficial" del PP y que era su superior Lapuerta, a quien no se puede juzgar por demencia sobrevenida, el que se encargaba de ello.

"Si no podía manejar los (fondos) oficiales, mucho menos los extraoficiales que requieren una prudencia y un control exhaustivo", ha dicho a preguntas de los abogados de la defensa tras negarse a contestar a las acusaciones escudándose en el "intenso" interrogatorio al que le ha sometido ya la fiscal durante dos días.

Según su versión, Lapuerta, a quien ha calificado como una persona "honorable" y puntillosa, quería cerciorarse de que todo se hacía bien en la caja B del partido y por ello le pedía que visase las entradas de donativos de empresarios que se metían luego en una caja fuerte, de modo que hubiera un doble control.

"No es connivencia, es control y celo excesivo, el tener la certeza de que la aplicación de esos fondos es correctísima, precisamente por lo delicado que es manejar dinero en efectivo y que puede ser susceptible de que alguien pueda hacer razonamientos que no se corresponden con la realidad", ha argumentado.

Ha dicho que su fortuna son fondos procedentes de su actividad y que y "no tienen ninguna relación con el Partido Popular" y ha intentado explicar de dónde salieron los 48,2 millones que llegó a acumular en Suiza.

Partieron, ha indicado, de un saldo de 8,4 millones y entre 2000 y 2007 tuvo ingresos por valor de 10 millones más por sus negocios. Ha añadido que esos 18 millones dieron un rendimiento en su cartera de 30 millones más gracias a su capacidad de gestión, sobre la que ha tenido que escuchar "múltiples bromas", se ha quejado.

En todo caso, ha destacado que la cantidad de 48,2 millones se registró en sus cuentas suizas en un momento puntual, el 31 de diciembre de 2007, por lo que ha opinado: "2007 me ha estigmatizado como el hombre de los 48 millones".

"Mis fondos en Suiza eran perfectamente transparentes y legales. Transparentes, más que legales", ha dicho luego.

Bárcenas ha vuelto hoy a insistir en que nunca recibió comisiones de empresarios de manos del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, ni intercedió ante ministros para adjudicar obras públicas.

Ha bajado hoy al detalle de estas acusaciones y ha dicho que no es cierto que le entregara comisiones de OHL y ACS para que usara sus contactos en ministerios.

En defensa de las constructoras, ha explicado que sus presidentes Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir no tenían necesidad de acudir al líder de la Gürtel porque "eran dos empresarios con una relación muy directa en el partido a los máximos niveles" y podrían haber ido a hablar directamente con ministros y presidentes del partido.

Ha dejado caer que las adjudicaciones que denunció Correa en el juicio se pudieron producir más allá del año 2004 y ya con un gobierno del PSOE y, en todo caso, ha asegurado que sus fondos no variaron en el periodo 2000-2003, con el PP, respecto al 2004-2007, con los socialistas en el poder.

Hoy también se ha referido al famoso apunte de la contabilidad de Gürtel con un pago de 72.000 euros a "Luis el cabrón" y ha dicho que ese mote no se refiere a él porque nunca nadie le llamó así.

Por este tema no le preguntó la fiscal y hoy ha recalcado que seguramente porque "está convencida" de que el apunte no tiene "nada que ver" con él, pero sí sobre el papel de su mujer, Rosalía Iglesias, a quien hoy ha vuelto a intentar dejar totalmente al margen de sus negocios.

"A mi mujer no le interesan estos temas: no le interesan, no le han interesado nunca y siguen sin interesarle", ha indicado después de afirmar que con ella no hablaba de trabajo porque su función se limitaba a "llevar la casa".

Tras alrededor de 17 horas declarando desde el lunes, Bárcenas ha acabado hoy de ser interrogado y mañana le tocará el turno al exdiputado del PP Jesús Merino.