El Barça despide a Dorsey por criticar a los servicios médicos en instagram

Barcelona, 18 ene (EFE).- El Barcelona Lassa ha anunciado el despido del pívot estadounidense Joey Dorsey, a raíz de un mensaje publicado por el jugador en instagram en las que ponía en duda el trabajo de los servicios médicos del club azulgrana.

Después de que el técnico, Giorgios Bartzokas, manifestara que Dorsey "tenía que jugar mucho mejor", el pívot respondió con un mensaje en la red social instagram en la que daba su versión sobre el asunto.

"El año pasado sufrí una distensión de casi todos los ligamentos del tobillo jugando en el 'Top 8' ante el Lokomotiv, El doctor del equipo me dijo que solo era un mal esguince. Me presionaron para volver e intentar jugar", dijo.

Dorsey aseguró que posteriormente le anunciaron que tenía "un edema en los tejidos blandos" del tobillo lo que provocaba que se le entumeciera el pie y tuviera que dar por finalizada la temporada.

"Esta temporada ha sido la más dura de mi carrera por intentar jugar lesionado y sin estar a punto para jugar a mi mejor nivel. Alguna vez he estado a punto de abandonar un partido porque la lesión afectaba a mi juego y a mi mentalidad. El equipo no me dejó descansar hasta que estuviese bien para volver a ser el todopoderoso Dorsey", dijo.

En aquel mensaje, Dorsey daba la gracias a los aficionados por el ánimo que le han dado en todo momento. "Sin vuestras palabras habría tirado la toalla. Pero he trabajado duro día y noche para ayudar al equipo", aseguró.

Tras aquel mensaje el equipo le abrió un expediente disciplinario y pocos días después el Barcelona ha anunciado el fichaje del pívot Vitor Faverani.