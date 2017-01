Uche pide perdón por haber dejado al equipo con diez en Murcia

Tarragona, 16 ene (EFE).- El delantero centro del Gimnàstic Ikechukwu Uche ha pedido este martes perdón por su agresión al jugador del UCAM Murcia Morillas lo que le costó recibir la roja directa en el último partido de Liga.

"Me equivoqué y pido perdón, no puedo dejar al equipo con uno menos, no volverá a pasar", ha declarado un Uche visiblemente afectado por la importancia que tenía el partido.

El delantero centro dejó al conjunto tarraconense con diez jugadores a falta de 20 minutos para el final de un encuentro que, en ese momento, estaba empatado a uno como consecuencia de los goles de Luismi, por parte tarraconense, y Natalio, para el equipo murciano.

"Es normal que todo el mundo esté molesto con lo que pasó, soy consciente de lo que nos jugamos y necesitamos a todos los jugadores disponibles", ha asumido el propio Uche tras las críticas emitidas por el entrenador, Juan Merino, y por el presidente de la entidad, Josep Maria Andreu.

Manu Barreiro, ausente el último encuentro por sanción, será el encargado de suplir la baja del delantero nigeriano, que mañana conocerá cuántos partidos de sanción deberá cumplir por la agresión.