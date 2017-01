El transporte valora infraestructuras pero reclama una mayor interconexión

Madrid, 17 ene (EFECOM).- Los presidentes de Iberia, Renfe, Alsa, Aena y AirNostrum han valorado hoy la calidad y el coste de las infraestructuras de España, al tiempo que han reclamado una mayor interconexión entre ellas, sobre todo entre el AVE y el aeropuerto de Barajas, porque el futuro pasa por la "intermodalidad".

Durante su intervención en el III Foro de Innovación Turística, el presidente de Iberia, Luis Gallego, ha ensalzado la red de infraestructuras y ha dicho que una de las asignaturas pendientes más importantes pasa por conectar el "hub" ferroviario de la capital con el "hub" de la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"Ya no es debatible si necesitamos o no tantos kilómetros de AVE, porque ya los tenemos, lo que es una lástima es que no aprovechemos todos esos kilómetros para alimentar el 'hub' aeroportuario de Madrid" y competir con otras ciudades europeas que dan más facilidades a los clientes", ha subrayado Gallego, quien ha dicho que se trataría de una inversión "pequeña".

El presidente de Aena, José Manuel Vargas, ha añadido al respecto que siendo el país de Europa con más alta velocidad, la gran asignatura está en la interconexión entre aeropuertos y AVE y que, dentro de ésta, el hito más claro es conectar Barajas con las estaciones de Madrid para poder competir con ciudades como Londres o París.

Ha afirmado que España dispone de buenas infraestructuras y que, pese a lo que piensan algunos, se han hecho a un "coste barato", lo que permite contar con unas tasas "muy competitivas".

"Se habla de exceso de infraestructuras y de gasto, pero yo lo veo como inversión, no como problema (...). Esa sobrecapacidad nos permite estar tranquilos de cara a los próximos años para seguir atrayendo turistas", ha defendido el presidente de Renfe, Juan Alfaro.

En su opinión, el coste de las infraestructuras ha sido "razonable" y la inversión se hizo en el momento oportuno, pues España se pudo beneficiar de fondos europeos.

Alfaro ha abogado por poner en valor que es el segundo país del mundo con más kilómetros de Ave y ha apuntado que se están dando ya pequeños pasos para elevar su interconexión con los aeropuertos, entre los que ha destacado los billetes únicos (avión y tren).