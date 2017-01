Toché: "Todos pasamos malas rachas, ojalá la del Oviedo haya terminado ya"

Oviedo, 17 ene (EFE).- El delantero del Real Oviedo José Verdú Nicolás, 'Toché', se ha mostrado encantado con la nueva imagen que dio el equipo en la victoria frente al Elche (2-1), sensaciones que espera mantener el sábado en Valladolid ya que, explica, "todos los equipos pasarán malas rachas" y seguir así significaría que la del Oviedo "ya ha pasado".

"Teníamos claro que había que ganar como fuera porque la dinámica era muy mala y sabíamos que había que revertir la situación, qué mejor que en casa y dando buena imagen. Esperemos que todo lo que venga sea positivo", ha comentado el jugador.

Para el delantero, que anotó uno de los tantos de su equipo, era vital volver a la senda de la victoria porque, tal y como confiesa el propio futbolista, tras tres derrotas consecutivas al vestuario le "entran dudas" que solo se disipan con un partido como el del pasado sábado.

"Durante la semana el ambiente era peor, pero sabíamos que la solución estaba en nosotros mismos. Supimos entender que nos jugábamos mucho y el equipo respondió bien. Queda toda la segunda vuelta, aún no hemos hecho nada y vamos a salir a competir como el otro día", apunta el murciano.

El propio Toché ha manifestado lo importante que sería para el equipo mantener la buena imagen del sábado fuera de casa, donde el conjunto carbayón suma cuatro derrotas consecutivas.

"En casa estamos dando nuestra mejor versión, una cara muy diferente a la de fuera. Estamos haciendo grandes partidos y sacando puntos, y también estamos teniendo en el Tartiere la suerte que nos sigue faltando fuera, hay que intentar que fuera sea como en casa", ha matizado el atacante.

El delantero se ha mostrado "feliz" con la llegada al equipo de Saúl Berjón, fichaje invernal para la banda que ha supuesto la vuelta al 4-4-2 como sistema y que hace que el murciano se sienta mucho más "arropado" en el campo.

El murciano es consciente de que frente al Valladolid habrá en juego tres puntos vitales para el objetivo de playoff que persigue el equipo, y no considera el estado del césped excusa aunque denuncia que el campo está "impracticable" y los jugadores siempre pendientes de "no resbalar".

"Viene un rival directo por esos puestos, queremos ganar y seguir ahí, porque no acabamos la primera vuelta en la mejor posición pero sí cerca de playoff. Allí hicimos un buen partido, pero no metimos las que tuvimos, ojalá el sábado sea al revés", ha explicado Toché, que no se confía pese a la baja de Becerra, meta visitante que amargó el partido en la ida a los azules con su gran actuación.

Los azules han vuelto al trabajo esta mañana en las instalaciones de El Requexón y harán lo propio mañana, últimas sesiones a ojos de todos antes de que la primera plantilla entrene a puerta cerrada jueves y viernes para ultimar detalles antes de la visita del Real Valladolid (sábado, 16.00 horas).