Noemí Jiménez hace historia al ser primera mujer en ganar prueba Gecko Tour

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- La golfista española Noemí Jiménez entró en la historia del Circuito Gecko Pro Tour después de imponerse este martes en a undécima prueba, disputada en el campo Atalaya Golf & Country Club de Marbella (Málaga), informa la organización, ya que fue la primera mujer en inscribir su nombre en el palmarés del torneo.

Sam Connor, Mario Galiano, Steven Jones y Noemí Jiménez llegaron empatados a 136 golpes en dos jornadas y fue en el desempate donde se impuso la jugadora nacida en Málaga.

Con tantos jugadores implicados en la lucha estaba claro que sólo valía el "birdie". En el primer hoyo del desempate lo hicieron Noemí Jiménez y Sam Connor, por lo que se quedaron fuera de la batalla Mario Galiano, que ya ganó en este mismo recorrido en noviembre, y Steven Jones.

Jiménez volvió a hacer birdie en el segundo hoyo de desempate y se llevó el triunfo y fue la primera mujer que se impone en el Gecko Tour en sus seis años de vida.

"Estoy muy contenta. Ganar siempre es importante y si encima soy la primera, pues mucho más satisfecha. He jugado muy bien el desempate en una competición con un gran nivel", dijo.

Jiménez, una de las jugadoras españolas con más proyección internacional, tiene por segundo año consecutivo la tarjeta del Ladies European Tour y desea mejorar los resultados.

"En esta pretemporada he hecho algunos cambios para ser aún más competitiva y fundamentalmente me he centrado en ganar algo de distancia, mucho gimnasio, y en hacer algunos cambios en el para poder pegar a la bola con todos los efectos",aseguró.

Noemí Jiménez seguirá jugando el Curcuiti Gecko para mantenerse en forma y competitiva. El próximo 4 de febrero viaja a Australia para jugar un torneo del LET y después estará en España hasta abril, fecha del segundo torneo del año del circuito europeo.