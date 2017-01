Una mujer pronunciará por primera vez en Valladolid Sermón de Siete Palabras

Valladolid, 17 ene (EFE).- Una mujer, la religiosa y misionera Nuria Calduch Benages, pronunciará por primera vez en Valladolid el Sermón de las Siete Palabras que desde 1943 se celebra en la Plaza Mayor de esta ciudad el Viernes Santo, y en los últimos años han protagonizado cardenales, obispos, arzobispos, vicarios y canónigos.

Nuria Calduch (Barcelona, 1957), miembro de la Congregación de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, subirá el próximo 14 de abril al púlpito que habitualmente se instala en uno de los laterales de la Plaza Mayor, delante de crespones en señal de luto, para protagonizar el Sermón de las Siete Palabras.

Es uno de los actos centrales, de mayor solera y arraigo de cuantos se celebran en la Semana Santa de Valladolid, único que junto a la Procesión General o de la Sagrada Pasión del Redentor, también el Viernes Santo, reúne a todas las cofradías de la capital en un ceremonial que presidirá el arzobispo, Ricardo Blázquez.

Se trata de una reflexión espiritual, de carácter teológico, moral y con frecuencia asociada a asuntos de actualidad, suscitada a partir de las siete palabras o frases que Cristo pronunció en la cruz antes de morir ("Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen"/ "Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso"/ "Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre"/ "¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?"/ "Tengo sed"/ "Todo está cumplido"/ y "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu".

Herederos de las predicaciones de los siglos XVI y XVII, se celebra al mediodía del Viernes Santo o Viernes de la Cruz como también se conoce a esta señalada fecha en el calendario cristiano, ante representantes de instituciones civiles, militares y eclesiásticas, fieles y cofrades.

Nuria Calduch es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona (1979) y doctora en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, además de profesora ordinaria de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma desde 2010.

Es uno de los principales especialistas en el estudio de los libros Sapienciales del Antiguo Testamento y el papa Francisco la nombró en 2014 miembro de la Pontificia Comisión Bíblica.