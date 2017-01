Melilla pide tener en cuenta su presión migratoria en modelo de financiación

Madrid, 17 ene (EFE).- El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha pedido hoy tener en cuenta la "presión" migratoria de este territorio, fronterizo con Marruecos, así como su alta densidad de población en la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica.

En una rueda de prensa celebrada al término de la sexta Conferencia de Presidentes, Imbroda ha comentado que estos dos asuntos suponen un gasto social "muy elevado" para la ciudad autónoma, cuya población asegura que ha aumentado entre un 20 % y un 25 % en los últimos siete años.

Además, ha destacado el "problema añadido de la inmigración", no sólo por la "presión" fronteriza, sino por la presencia de menores extranjeros no acompañados a los que denuncia que Marruecos no ha repatriado, pese a haber firmado un acuerdo bilateral de readmisión.

"Marruecos no ha hecho efectivo este acuerdo, no lo ha querido hacer, la imagen de Marruecos queda dañada en la ciudad", ha sostenido.

Imbroda, que ha recordado que ha sido uno de los pocos presidentes que han asistido a todas las Conferencias, ha resaltado el "afán constructivo y de diálogo" de esta reunión.

"No ha habido distinciones entre bloques partidistas, ha habido argumentos que se han entrecruzado entre presidentes del PSOE, del PP... Se ha venido a hablar de España y de asuntos de las comunidades autónomas", ha comentado.