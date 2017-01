Luis Fernández : "Hay que sacar esto adelante como sea"

Murcia, 17 ene (EFE).- Luis Fernández ha dicho hoy en su presentación como jugador del UCAM Murcia, al que llega procedente del Alcorcón, con el que debutó en LaLiga 1/2/3 de fútbol, que espera "aportar mucho más" para sacar al equipo de la zona de descenso, pues "hay que sacar esto adelante como sea".

El futbolista nacido en la localidad lucense de Burela ha comparecido en rueda de prensa junto al director deportivo del club, Pedro Reverte, quien ha destacado del nuevo fichaje que "puede jugar como delantero y como mediapunta y aprovecha bien la llegada desde la segunda línea, pues además tiene un buen disparo a puerta".

Además, ha añadido que "a pesar de ser joven, con 23 años tiene bastante experiencia en Segunda División".

Reverte ha señalado que Fernández "viene de hacer una magnífica temporada en el Huesca la pasada campaña y antes destacó en el Deportivo de La Coruña".

Por otra parte, ha avanzado que la entidad busca incorporar a un defensa central y no descarta más fichajes "si surge alguna posibilidad para mejorar la plantilla".

Fernández, que el sábado se estrenó con el cuadro murciano como titular en el partido empatado a uno frente al Nástic de Tarragona en La Condomina, ha comentado que fue un debut "agridulce".

"Tenía muchas ganas de jugar tras estar mucho tiempo sin competir, pero tengo que aportar mucho más, pues he venido aquí para ayudar al equipo a sacar esto adelante y acabamos con una sensación negativa por empatar un encuentro en el que merecimos los tres puntos", ha apuntado, al tiempo que ha valorado "la confianza" que ha puesto en él Francisco Rodríguez, su entrenador.

Sobre la situación del cuadro azuldorado, vigésimo primero y penúltimo clasificado de LaLiga 1/2/3, en puesto de descenso a Segunda B, ha admitido que "cuando un equipo se mete en una dinámica negativa, le cuesta hacer gol", pero confía en que "la situación se revierta lo antes posible y el equipo sume puntos de tres en tres".

La negociación para cerrar el fichaje de quien ascendió a Primera con el Deportivo en la campaña 2013-2014 y también estuvo en el Lugo, fue "muy rápida".

"Teníamos el acuerdo desde hace tiempo y se ha retrasado la llegada por los trámites con el Alcorcón", ha manifestado.

"Este es un club en crecimiento en el que tengo una gran oportunidad. Hay que sacar esto adelante como sea y me he encontrado un grupo muy sano en el que se me ha recibido con los brazos abiertos", ha declarado también quien prefiere jugar "como delantero y hacer goles", pero lo hará donde le diga el entrenador.

En Alcorcón no encontró acomodo, pero mira al frente: "Cuando una puerta se cierra, otra se abre, y estoy muy agradecido a la gente del UCAM por darme esta gran oportunidad", ha concluido.