De Guindos es optimista ante un posible acuerdo sobre las cláusulas suelo

Madrid, 17 ene (EFE).- El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, se ha mostrado hoy optimista sobre las negociaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios y ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe el viernes un procedimiento extrajudicial para devolver las cláusulas suelo.

En declaraciones a los medios, el ministro ha insistido en que esta solución permitirá que "en un plazo muy rápido", de apenas tres meses, los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas puedan recuperar su dinero sin acudir a los tribunales de justicia.

Esta alternativa extrajudicial será obligatoria para los bancos, pero voluntaria para los consumidores, ha recordado De Guindos.

Desde la semana pasada, el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, ha expresado su confianza en que llegasen "a buen puerto lo antes posible" las negociaciones con el PSOE y Ciudadanos para encontrar una solución para los afectados por las cláusulas suelo.

El Gobierno trabaja desde finales de diciembre para aprobar un real decreto ley que permita a los hipotecados recuperar lo pagado de más si no han podido beneficiarse íntegramente de las caídas del euríbor, pero hasta en dos ocasiones no ha conseguido sacar adelante esta iniciativa al no contar con apoyo suficiente.