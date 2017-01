Guardia califica con suficiente primera parte de la temporada del Tecnyconta

Zaragoza, 17 ene (EFE).- El director técnico de Tecnyconta Zaragoza, Salva Guardia, ha calificado la primera vuelta de la Liga Endesa 2016-2017 del equipo aragonés con "un suficiente, un 5,5" en la que han sufrido bastantes dificultades por las diferentes lesiones y bajas que han sufrido como por "el bajón del último mes".

"Me faltan dos partidos", ha afirmado en referencia al número de victorias que considera que deberían haber conseguido, a la vez que ha asegurado que "hay equipo para estar entre los puestos 8 y 11 de la clasificación".

Salva Guardia ha hecho un pormenorizado repaso de esta primera parte de la temporada de la actuación del conjunto que entrena Andreu Casadevall del que ha afirmado que cuenta con "jugadores talentosos, pero nos falta un jugador físico tanto por dentro como por fuera".

Al respecto de la carencia de jugadores físicos en la plantilla, ha dejado claro que uno de los problemas que tienen para afrontarlo es que "no vamos bien de dinero por lo gastado la pasada temporada, por eso hay que afinar mucho, pero tampoco había jugadores apetecibles en el mercado", aunque no ha descartado alguna posible incorporación pero lo que tienen claro en el club es que "no nos vamos a gastar lo que no tenemos".

"Todos los equipos tienen un jugador físico en la plantilla y eso nos penaliza bastante. Los jugadores físicos son carísimos y cuando se confeccionó la plantilla no había dinero para afrontar fichajes de esa índole", ha explicado.

En su opinión, uno de los aspectos que deben mejorar en la segunda vuelta es el porcentaje de aciertos en lanzamientos triples, en el que ahora son el penúltimo equipo, porque "el porcentaje te da estar en el partido aunque no estés a un buen nivel", además de que hay jugadores que tienen mejores números y deben ir mejorando en esta parcela.

También ha considerado que les está faltando "tranquilidad", algo que se ha apuntado se ha producido por diferentes circunstancias, así como "regularidad", por ello se ha mostrado convencido de que si recuperan tanto la una como la otra y vuelven "a competir, vamos a sacar triunfos".

"Hay calidad para estar arriba, pero se nos tiene que quitar el acojonamiento. Se juega bien pero se falla porque estamos tensionados", ha indicado.

En cuanto a la labor que está desarrollando Andreu Casadevall en su segunda temporada el banquillo rojillo la ha calificado de "impecable".

La novedad más destacaba que va a tener el conjunto rojillo para comenzar la segunda vuelta de la Liga Endesa, según Salva Guardia, es que "ahora estamos todos y no hay ninguna cosa pendiente" porque en la primera parte de la competición no han podido estar todos los componentes de la plantilla a disposición del entrenador en ningún momento.

Al respecto del apoyo de los seguidores rojillos, Guardia ha afirmado que es "muy entendida y sabe" y por eso es capaz de "perdonar todo, excepto la falta de actitud".