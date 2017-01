Un grupo opositor de Baréin anuncia que toma las armas contra el Gobierno

El Cairo, 17 ene (EFE).- El movimiento político chií Al Wafa (Corriente de la Fidelidad Islámica) anunció que tomará las armas contra el Gobierno de Baréin, en respuesta a la ejecución de tres reos chiíes, fusilados el domingo pasado por un atentado contra la policía cometido en 2014.

"Nosotros del movimiento Al Wafa declaramos que hemos empezado una nueva fase. Tenemos un puño en el campo y otro puño en el gatillo", afirmó uno de los líderes del grupo, Mortada Al Sindi, en una declaración grabada en Irán y difundida este lunes en internet.

El anuncio supone una ruptura con la política de resistencia no violenta que mantenían los grupos de oposición, pese a la creciente represión ejercida por el Gobierno desde 2011, que ha conllevado la muerte de numerosos opositores y el arresto de miles, entre ellos, algunos destacados líderes chiíes.

La ejecución de los tres reos chiíes, en la primera vez que las autoridades de Baréin aplicaban la pena de muerte en una década, supone un punto de inflexión que cambiará el curso de la historia de Baréin, según Al Sindi.

"Este crimen horrible nos ha enseñado que las lágrimas sólo traen más lágrimas", afirmó el líder de Al Wafa, que asumió la responsabilidad por el alzamiento contra el Gobierno del rey Hamad bin Isa al Jalifa.

"No volveremos a aceptar que el Estado nos imponga una injusticia, no aceptaremos ser discriminados y no aceptaremos ser gobernados por una dictadura", manifestó Al Sindi.

Los tres principales grupos de la oposición moderada, entre ellos el partido Waad, el mayor partido opositor laico del país, publicaron hoy una declaración conjunta rechazando el llamamiento a las armas.

En esa declaración se afirma que esos llamamientos son "irresponsables", se pide a la población que los ignoren y se advierte del fracaso que han tenido las protestas violentas en países vecinos.

Asimismo, los partidos opositores reiteraron que están a favor de un diálogo serio con el Gobierno para solventar la crisis.

La ejecución de Sami Mushaima, de 42 años; Abas al Samea, de 27; y Ali Abdulshahid al Singace, de 2, ha generado protestas en diferentes puntos del país.

Varias organizaciones de derechos humanos que criticaron la aplicación de la pena de muerte afirmaron que los reos habían sido condenados con confesiones obtenidas por medio de tortura.

El movimiento Al Wafa, que fue fundado en 2009, está integrado principalmente por chiíes y tiene una popularidad limitada, en comparación con otros partidos políticos.

El grupo pide la introducción de reformas democráticas y desde sus orígenes ha defendido que la oposición boicotease las elecciones, alegando que su participación sólo servía para dar un aspecto democrático al régimen.

Desde 2011, se han registrado protestas en Baréin para pedir reformas políticas en el pequeño reino de mayoría chií pero gobernado por una monarquía suní.