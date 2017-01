El Govern espera que la CUP actúe con "responsabilidad" con los presupuestos

Barcelona, 17 ene (EFE).- La consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha garantizado hoy que el Govern seguirá negociando con la CUP "con la mejor de las voluntades" para llegar a un acuerdo que haga posible la aprobación de los presupuestos para 2017 y ha dicho confiar en que los anticapitalistas actuarán con "responsabilidad".

Tras la reunión de hoy del Govern, Munté ha explicado que aún no ha tenido tiempo de analizar las enmiendas de la CUP, que plantean subir el IRPF a las rentas de entre 60.000 y 175.000 euros, reducir el mínimo exento del impuesto de patrimonio hasta los 450.000 euros y elevar el impuesto de sucesiones y donaciones.

Pese a no concretar si hay o no margen para elevar la presión fiscal como reclama la CUP, Munté ha asegurado que el Govern está "abierto a negociar, por descontado", ya que se apoya en los votos de un grupo parlamentario, Junts pel Sí, que "no tiene mayoría absoluta".

Munté ha señalado que hay "margen de tiempo" para llegar a un acuerdo antes de que el Parlament vote el proyecto presupuestario en el pleno previsto para principios de febrero y ha asegurado que no pone en duda la "voluntad" de ninguno de los negociadores para que las conversaciones lleguen a buen puerto.

"Estamos convencidos de que todo el mundo será responsable y que estos presupuestos podrán ver la luz", ha recalcado Munté, ante una negociación que lidera el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, con la CUP.

Después de que la CUP haya apelado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a implicarse en la negociación porque con Junqueras consideraban que no avanzaba, Munté ha replicado que "implicados y arremangados lo estamos absolutamente todos, cada uno con su responsabilidad".

En lo que ha querido hacer hincapié Munté es en que el Govern afronta esta negociación final para la aprobación de las cuentas "con la mejor de las voluntades", para poder "tirar adelante unos muy buenos presupuestos", que son "imprescindibles" para afrontar "los retos de esta legislatura".

Munté ha mostrado el "máximo respeto por las posiciones legítimas de cada una de las partes" de la negociación y ha negado que el Govern esté planteando un "chantaje" a la CUP, al advertirle de que si veta los presupuestos no será posible organizar un referéndum y habrá que convocar unas nuevas elecciones.