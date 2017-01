Faverani: Ya regresé una vez y nunca sabremos lo que nos deparará el futuro

Murcia, 17 ene (EFE).- El pívot brasileño Vítor Faverani, quien se ha marchado del UCAM CB mediada la temporada para fichar por el Barcelona Lassa, se ha despedido de la entidad grana y de la afición a través de una carta en la que asegura: "Ya regresé una vez y nunca sabremos lo que nos deparará el futuro".

"Es la segunda vez que me despido de un club que tiene mucha parte de culpa de lo que soy hoy en día. Tanto en el apartado personal como el profesional, el UCAM CB ha creído en mí y yo he dado todo lo que he podido y he sabido dentro y fuera de la cancha para ayudarle", ha comenzado su misiva Faverani, cuya salida se ha producido a petición propia.

"El mundo del baloncesto donde nos movemos hoy en día nos obliga a tomar decisiones en muy corto espacio de tiempo", ha asegurado y ha añadido que quiere dejar claro que "nunca" ha pretendido "perjudicar a un club" que lleva "en el corazón".

"Espero que la decisión sea la correcta y que con mi marcha el UCAM CB siga evolucionando y yo lo haga también en el Fútbol Club Barcelona Lassa, equipo que ha apostado fuerte por mí", ha añadido.

En el apartado de agradecimientos, el jugador de Porto Alegre, de 28 años y 2,12 metros de estatura, se ha acordado del presidente de la entidad universitaria, José Luis Mendoza; del director general, Alejandro Gómez; y del director comercial y de mercadotecnia, José Miguel Garrido.

Igualmente ha tenido palabras para el fisioterapeuta, Rogelio Diz, con quien trabajó a fondo tras sufrir una grave lesión de rodilla; de los miembros de la plantilla, tanto técnicos como jugadores; de todos los trabajadores del club y de la afición.

"Aún se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo la ovación que recibí en mi regreso al Palacio de los Deportes. Sois los mejores. Vuestras voces y vuestro compromiso son fundamentales en un proyecto como éste", ha declarado en relación a los seguidores de un equipo en el que ha estado en dos etapas, entre 2009 y 2011 y desde la pasada campaña hasta el domingo.

En su despedida ha apostado por el que ya es su exequipo: "Estoy seguro de que hará una gran segunda vuelta en la Liga Endesa y en el Top 16 de la Eurocopa. Espero y deseo que el equipo llegue muy lejos y los nombres de la UCAM y de Murcia, sigan en lo más alto del baloncesto nacional y europeo".

Faverani no ha utilizado la palabra adiós, sino la expresión "hasta luego" y lo ha argumentado. "Ya regresé una vez y nunca sabremos lo que nos deparará el futuro, pero lo que tengo muy claro es que un trozo muy grande de mi corazón es murciano", ha manifestado.