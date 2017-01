Dodon dice que Moldavia puede abandonar acuerdo con UE tras hablar con Putin

Moscú, 17 ene (EFE).- El nuevo presidente de Moldavia, el prorruso Ígor Dodon, dijo hoy que su país puede abandonar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE) si su formación gana las próximas elecciones parlamentarias, tras reunirse en Moscú con el líder ruso, Vladímir Putin.

"Me he manifestado en más de una ocasión contra la firma de ese acuerdo. Considero que ese acuerdo no ha aportado nada a Moldavia. Y no descarto que, tras las próximas legislativas, el Partido Socialista obtenga la mayoría parlamentaria y ese acuerdo será anulado", apuntó en rueda de prensa conjunta con Putin.

El nuevo mandatario moldavo, declarado admirador de Putin, prefiere que su país se integre en la Unión Económica Euroasiática (UEE) liderada por Rusia e integrada además por las también antiguas repúblicas soviéticas de Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kazajistán.

En la Unión Europea, apuntó Dodon, "los países grandes llegan a acuerdos y los pequeños están obligados a cumplirlos. Nadie tiene en cuenta su opinión. En la Unión Económica Eurasiática cada país tiene derecho a voto".

Putin, a su vez, aseguró que "Rusia no tiene nada en contra de que Moldavia desarrolle sus relaciones con sus socios, incluida Europa, pero nos gustaría que ese trabajo fuera consensuado (con Moscú) para no destruir lo que tenemos, sino mejorar la situación de nuestras economías y elevar el nivel de vida de los ciudadanos".

"Defendemos consecuentemente la soberanía y la integridad territorial" de Moldavia, pero también "el mantenimiento de su estatus neutral, no alineado con los bloques" militares, dijo en alusión a la OTAN.

Al mismo tiempo, saludó la intención de Dodon de impulsar la integración de su país en la UEE.

El jefe del Kremlin constató que, tras la firma del acuerdo de asociación entre Chisinau y Bruselas, "las buenas relaciones comerciales" que había hasta entonces entre Rusia y Moldavia "se contrajeron".

Los productos moldavos, dijo Putin, "perdieron sus tradicionales mercados rusos y no ganaron otros nuevos, al contrario, por lo que sé, el intercambio comercial entre Moldavia y la UE" cayó tras la firma del acuerdo de cooperación.

Pese al acercamiento escenificado hoy en el Kremlin, el líder ruso reiteró que la apertura de los mercados de este país a los productos "dependerá de cómo construirá Moldavia sus relaciones con la UE".

"Los acuerdos de asociación entre Moldavia y la Unión Europea conllevan una serie de riesgos para nosotros, similares a los que manifestamos tras la firma del mismo documento entre Ucrania y la Unión", subrayó.

El argumento de Moscú es que las zonas de libre comercio entre Bruselas y los países con los que Rusia tenía acuerdos similares abre las fronteras rusas para la entrada de productos europeos baratos que amenazan a la industria nacional.