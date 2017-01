Comunidades del PSOE aplauden que se valore coste efectivo de los servicios

Madrid, 17 ene (EFE).- Las comunidades gobernadas por el PSOE han mostrado hoy su satisfacción por el hecho de que en la Conferencia de Presidentes, celebrada durante toda la jornada en el Senado, se haya llegado a la conclusión de que hay que tener en cuenta el coste efectivo de los servicios público en la reforma de la financiación.

Fuentes de los gobierno autonómicos socialistas han asegurado que esa es una de las grandes conclusiones de cara a la reforma futura del sistema de financiación.

Así, se tendrá en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos y no sólo la población, sino su edad o la dispersión el territorio o la ruralidad.

Eso hace que el despoblamiento sea un factor clave en esa reforma.

Teniendo en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos se valorará también la normativa y el comportamiento fiscal de cada comunidad autónoma.

Ahora bien, las comunidades socialistas han advertido de que no habrá nuevo sistema de financiación si no hay consenso, porque no se recogerá ni el principio de ordinalidad ni pactos bilaterales con nadie, ante hipotéticas peticiones que podrían hacer comunidades como Cataluña, cuyo presidente, Carles Puigdemont, no ha acudido a esta reunión, lo mismo que el lehendakari, Íñigo Urkullu.

Según las mismas fuentes, cada autonomía negociará con Hacienda poder convocar una oferta pública de empleo en educación, sanidad y servicios sociales por encima de la tasa de reposición.