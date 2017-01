Banderas menos tensas

Madrid, 17 ene (EFE).- En teoría deberían celebrarse anualmente, pero ha sido casi cuatro años y medio después de la última vez que el Senado albergó una Conferencia de Presidentes cuando el jefe del Gobierno y los máximos responsables autonómicos se han vuelto a ver en la Cámara alta.

Ha sido la sexta convocatoria de esta conferencia y la primera vez que se ausentan de ella el presidente de la Generalitat y el lehendakari.

No estaban Carles Puigdemont ni Íñigo Urkullu, pero el Gobierno asegura que eso no significa que no estén presentes catalanes ni vascos porque Rajoy los representa.

Representados han estado al menos desde primera hora por las banderas de sus respectivos territorios, que se han alineado junto al resto de enseñas autonómicas en un estrado situado en el exterior del Senado reservado para la foto de familia de esta cita.

Ahí han estado cuando el Rey, Rajoy, los presidentes autonómicos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han posado para esa instantánea.

Pero poco antes de que los dirigentes de las comunidades empezasen a llegar, las banderas (quizás contagiadas por la distensión entre gobiernos lograda en los prolegómenos de la conferencia) no han resistido el embate del viento y han caído al suelo salvo dos excepciones. La de Castilla y León y la de Melilla han permanecido incólumes.

El presidente melillense, Juan José Imbroda, ha sido precisamente el primero en llegar al edificio de la Cámara alta y ser recibido por su presidente, Pío García Escudero, que había desafiado las previsiones meteorológicas y esperaba sin abrigo para saludar uno a uno a los dirigentes de las comunidades.

Pero la amenaza de ola polar que había provocado que las decenas de periodistas que aguardaban la llegada de los presidentes sí acudieran bien preparados para la ocasión, no fue para tanto a esa primera hora.

Más o menos abrigados han ido acudiendo los presidentes autonómicos, que no han hecho uso de la alfombra roja extendida en la plaza de la Marina española hasta acceder al edificio del Senado.

Y tal y como estaba previsto, no hubo declaraciones de ninguno de ellos echando por tierra apuestas de los informadores sobre si alguno de los presidentes, como el cántabro, Miguel Ángel Revilla, se resistiría a acercarse a sus micrófonos.

Lo hizo, y además llamó la atención el gesto serio con el que saludó al presidente del Senado y el que se le pudo ver cuando ya todos estaban sentados en torno a la mesa en forma de U instalada para la ocasión.

La balear Francina Armengol cerró la llegada de los presidentes autonómicos y dio paso al recibimiento a Rajoy y, posteriormente, a Felipe VI, quien acudía por vez primera como Rey a una Conferencia de Presidentes.

La joya arquitectónica que es la biblioteca de la Cámara alta fue el lugar elegido para el desayuno del Monarca con los asistentes a la cumbre, con quienes pudo departir antes de salir al exterior para la foto de familia.

Una imagen captada en ella y reproducida con un texto en un tuit por el PP de Madrid provocó el malestar del gobierno andaluz con Cristina Cifuentes.

En la foto se ve a Susana Díaz en primer pleno con semblante serio y detrás de ella a la presidenta madrileña sonriente junto al comentario: "Cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no".

Si ha habido opiniones divergentes sobre la oportunidad o no de la frase, lo que no ha podido ser motivo de interpretación, por ausencia, es el grado de disfrute de Puigdemont o Urkullu.

En medio de su apuesta soberanista, el presidente catalán ha evitado varios testigos quizás "incómodos" de sus planteamientos.

Símbolo de la unidad de España, los Reyes Católicos protagonizan el cuadro de la rendición de Granada colgado en la pared de la sala que alberga la reunión y en la que se ubican también estatuas de Cristóbal Colón, Hernán Cortes, Juan de Austria o el cardenal Cisneros.

Otro lienzo recoge el momento de la jura de la Constitución por parte de la reina regente María Cristina, y un tercer cuadro plasma la conversión del rey visigodo Recaredo. Sin intención de conversión respecto a sus tesis independentistas y sin encontrar acomodo en el texto constitucional, Puigdemont prefirió evitarse el viaje.