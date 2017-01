Andrea Pereira: "Sé que no puedo fallar"

Madrid, 17 ene (EFE).- La carrera de Andrea Pereira (Barcelona, 1993) dio un vuelco con la llegada de Jorge Vilda al banquillo de la selección española. El preparador madrileño la recuperó para el combinado absoluto cuando todavía militaba en el Espanyol y no tardó en entregarle la llave de la titularidad.

De hecho, el 12 de abril del pasado año, Andrea Pereira fue una de las once jugadoras que formaron de inicio en el encuentro ante Irlanda, disputado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa. El equipo español supo proteger su portería, venció por 3-0 y abrazó de manera casi definitiva el billete para la próxima cita continental.

A ese buen partido le siguieron otras buenas actuaciones en el bando blanquiazul, lo que despertó el interés del Atlético de Madrid Femenino. Ya como campeón de la Copa de la Reina, el club colchonero anunció su fichaje. Era el 7 de julio de 2016.

Apenas seis meses después de su desembarco en Madrid, Andrea Pereira asume como natural el liderazgo de la zaga rojiblanca.

La catalana comparte habitualmente el eje defensivo con la también internacional Mapi León, mientras se repiten sus apariciones junto a Irene Paredes (París Saint-Germain) en los últimos compromisos de la selección absoluta.

"La verdad es que si me lo dicen en verano no me lo creo, ni de lejos. No me lo esperaba, pero tanto Ángel Villacampa en el Atlético de Madrid como Jorge Vilda en la selección española me transmiten mucha confianza. Yo solo trato de devolverla con trabajo", expone la barcelonesa en una entrevista a EFE.

"Trabajo" es la palabra que más repite durante la charla que alarga durante algunos minutos su jornada en la sede federativa. Y el "trabajo", para ella, "es algo irrenunciable".

"Sé que tengo que trabajar día tras día, que no puedo fallar. Tengo tanta presión como las cuatro jugadoras que acaban de entrar", apunta en alusión al reciente aterrizaje en el equipo absoluto de su compañera Andrea Falcón, de la guardameta Mariasun Quiñones (Real Sociedad) y de las barcelonistas Patri Guijarro y Mariona Caldentey.

Andrea Pereira es consciente de que la competencia crecerá en los próximos seis meses. Ese es el tiempo que le queda a Jorge Vilda para terminar de perfilar la lista de 24 jugadoras que viajarán a la Eurocopa de Holanda. Del 16 de julio al 6 de agosto los mejores combinados del continente se medirán por el cetro europeo y la central del Atlético de Madrid quiere estar allí.

Se perdió la pasada Eurocopa de Suecia, en 2013, e Ignacio Quereda -el anterior seleccionador español de fútbol femenino- tampoco contó con ella en el Mundial de Canadá, en 2015.

Desde entonces, Andrea Pereira siente que ha sumado "agresividad" y "valentía" a su juego. "En el Espanyol jugábamos a defender y defendíamos todas. En el Atleti, en cambio, defiendes tú y lo haces muy arriba porque en un equipo importante no pueden estar las once jugadoras defendiendo. Eso me ha dado más agresividad, una mejor salida de balón... Soy una jugadora diferente", matiza.

Pereira atribuye esta evolución a su fichaje por "un equipo top" y, especialmente, a la figura de Ángel Villacampa. "Él ha sido jugador, defensa además, y me está ayudando mucho", sostiene.

Precisamente, con el técnico manchego y con sus compañeras en el Atlético de Madrid comparte el sueño de ganar la Liga Iberdrola. Son líderes, con un punto de ventaja sobre el Barcelona, tras haber esquivado la derrota en las dieciséis primeras fechas.

"Sabemos que estamos muy bien posicionadas. Los equipos del tercer y cuarto puesto parece que se están descolgando un poco, pero somos conscientes de que a la mínima que fallemos tendremos por delante al Barça y que Levante y Valencia volverán a estar ahí. No tenemos nada hecho. A la mínima, lo podemos perder todo", comenta.

Mientras aguarda el desenlace de la competición, sin embargo, Andrea Pereira presume de la alta representatividad rojiblanca en la selección española. "Tanto para nosotras como para el entrenador es un orgullo que nueve de sus jugadoras estén aquí", afirma.

Esta vez la acompañan Amanda Sampedro, Mapi León, Alexandra López, Sonia Bermúdez, Marta Corredera, Silvia Meseguer, Andrea Falcón y Esther González, quien finalmente se incorporó en sustitución de la jugadora del Barcelona Bárbara Latorre.

"Cuando salió la lista y vimos que en total éramos 24 todas dijimos: ¡uy! De repente, empieza a haber más competencia pero también más oportunidades para todas. ¡La verdad es que empieza a parecer la convocatoria final para la Eurocopa!", bromea.

No se ve allí todavía. "Sé que entrarán quienes mejor estén y que yo me lo tendré que trabajar como lo estoy haciendo. Aquí el nivel de exigencia es el máximo, pero ojalá todo siga como hasta ahora", desea antes de refugiarse en el autobús que la llevará al hotel en el que está hospedado el equipo nacional, a unos 10 kilómetros de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.