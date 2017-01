Aksel Lund Svindal se pierde lo que queda de temporada

Madrid, 17 ene (EFE).- El noruego Aksel Lund Svindal, múltiple medallista olímpico y mundial, se perderá lo que queda de temporada tras ser operado de su rodilla derecha.

Svindal, ganador de once títulos en la Copa del Mundo (dos de la general, cinco de supergigante, dos de descenso, una de gigante y uno de combinada), ya tuvo que operarse de la rodilla el año pasado tras romperse los ligamentos en enero y llevaba desde mediados de diciembre con problemas.

"Desde el descenso de Val Gardena tuve una extraña sensación en la rodilla. Algo no iba bien. Hicimos resonancias y no determinaba al 100% si había algo roto. Después de los entrenamientos en Wengen tuve claro que no estaba bien, y con el equipo médico tomé la decisión de operarme de nuevo", explicó el nórdico a través de su cuenta en Instagram, en la que aporta una fotografía en la cama del hospital donde fue intervenido.

"Encontraron que el menisco no estaba unido al hueso y eso significa que en cada vuelo o salto en un descenso es doloroso", apuntó.

"La parte buena es que hay grandes posibilidades de que sea mucho mejor el próximo invierno. Lo malo es volver a las muletas y no esquiar más este invierno. Suena familiar. Pero si puede ser mejor el próximo año, vale la pena", apuntó Svindal.

El esquiador nórdico es undécimo en la presente general de la Copa del Mundo, lidera la de descenso y es décimo en la de supergigante.