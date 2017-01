Afectada de piernas inquietas: No es dolor ni picor, pero me obliga a moverme

Madrid, 17 ene (EFE).- "No es dolor, no es picor, no es hormigueo". La enfermedad de Willis-Ekbom, conocida comúnmente como Síndrome de Piernas Inquietas (SPI), es una "sensación rarísima" que obliga a tener "siempre" las piernas en movimiento.

Eso ha comentado en una entrevista a Efe la vicepresidenta de la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas (Aespi) y afectada por esta dolencia, Carmen Guijarro, quien ha asegurado que los síntomas "no los puede definir con palabras".

Esta enfermedad, que tiene su origen en un trastorno neurológico relacionado con la mala trasmisión de la dopamina, provoca en las piernas unas "descargas involuntarias" cuando éstas se encuentran en reposo, una "desagradable molestia" aliviada "únicamente" por el movimiento, ha explicado.

Actualmente Guijarro lleva bien la afección porque ahora que ya está jubilada "no tiene horarios" y, además, ya no tiene "prácticamente ningún síntoma" aunque ha lamentado tener que tomar medicación "de por vida".

Sin embargo, ha contado que hace unos años, cuando trabajaba y aún no estaba diagnosticada, la enfermedad para ella era un "auténtico horror".

"A las 6:15 sonaba el despertador, y había un montón de noches en las que, cuando conseguía relajar las piernas y tener un poquito de reposo y de descanso, ya eran las 4 de la mañana", ha recordado Guijarro.

"Y con sólo dos horas y media de sueño, no estás en condiciones de rendir adecuadamente en el trabajo", ha señalado.

Tras varios años de dolencia, escuchó "por casualidad" una cuña publicitaria en la que describían sus síntomas y se apuntó al ensayo clínico en el que le diagnosticaron el síndrome de piernas inquietas.

Fue entonces cuando descubrió que la dolencia también la padecía su madre, ya que dicha enfermedad es hereditaria en un "porcentaje elevado" de los casos, motivo por el que una de sus hijas y un sobrino "podrían ser candidatos" dado que muestran "síntomas esporádicos".

Desde que comenzó el tratamiento, su vida y la de su entorno "cambió considerablemente", según ha afirmado, ya que el no descansar bien por la noche le provocaba mal humor y cansancio, por lo que no estaba "para bailar la jota todo el día precisamente" y su relación con los familiares se resentía.

Los síntomas, en su caso, han remitido casi del todo gracias al tratamiento que sigue la mayoría de enfermos: medicación de dopamina, unos fármacos utilizados para los enfermos de Parkinson, pero en "dosis mucho más pequeñas".

"Todavía no está todo el pescado vendido con el Síndrome de Piernas Inquietas. Queda mucho por investigar y mucho por saber", ha concluido Guijarro sobre esta enfermedad que, según los expertos, podría padecer entre un diez y un quince por ciento de la población tanto en España como a nivel mundial.