Vicecanciller alemán pide una Europa segura y defiende a empresas nacionales

Berlín, 16 ene (EFE).- El vicecanciller y titular de Economía alemán, Sigmar Gabriel, pidió hoy a Europa que se muestre segura de si misma después de que el presidente electo estadounidense, Donald Trump, afirmara que tras el Reino Unido habrá más países que abandonarán la UE, al tiempo que defendió a las empresas alemanas.

"Hay que tener la confianza suficiente en uno mismo, no puede ser que adoptemos una actitud sumisa. Tenemos que defender nuestra propia postura con confianza, no sólo los alemanes, sino los europeos. No somos inferiores a él, nosotros tenemos algo que aportar", dijo Gabriel en conversación con el diario alemán Bild.

El ministro aseguró no subestimar las palabras de Trump, en particular en lo que respecta a la Unión Europea y la OTAN, pero se mostró convencido de que a Europa le haría muy bien algo más de autoconfianza, precisamente en esta fase en la que se encuentra "más bien debilitada", y que debe defender sus propios intereses.

Gabriel advirtió además al presidente electo estadounidense en contra de introducir un gravamen del 35 % a las importaciones de vehículos alemanes y de componentes, y señalo que esta medida afectaría a la propia industria automotriz estadounidense, que "empeoraría, se debilitaría y se encarecería".

"Si uno tiene la sensación de que su país no es lo suficientemente bueno, entonces tiene que esforzarse en su país", porque "debilitar a los otros no hace más fuerte al propio país", subrayó.

Al comentario de Trump de que en Estados Unidos se ven demasiados vehículos alemanes y en Alemania apenas estadounidenses, Gabriel respondió que lo que tiene que hacer ese país es "construir mejores vehículos" y así su industria también tendrá más opciones en el mercado alemán.

Al mismo tiempo, Gabriel expresó sus dudas de si el presidente electo podrá implementar tan fácilmente sus planes y recomendó esperar a lo que diga el Congreso, dominado por los republicanos, y que cuenta con políticos que, según el ministro, "quieren lo contrario que Trump".

En tanto, el grupo BMW se mostró poco impresionado por las palabras de Trump, quien advirtió al fabricante alemán en su entrevista ayer en Bild de que tendrá que pagar elevados aranceles si construye una fábrica en México y pretende exportar a su país.

"El grupo BMW se siente en Estados Unidos en casa", señaló la empresa desde Múnich, que en ese país da empleo de forma directa e indirecta a alrededor de 70.000 personas, al tiempo que precisó que la producción en la planta prevista en San Luis Potosí (centro-norte de México) irá destinada al mercado mundial.