Susana Díaz pedirá "tope máximo y mínimo" para impuestos cedidos a autonomías

Sevilla, 16 ene (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pedirá mañana, durante su intervención en la Conferencia de Presidentes, que en el nuevo modelo de financiación autonómica se ponga "un tope máximo y un tope mínimo" en impuestos cedidos a las autonomías, como el de Patrimonio y el de Sucesiones.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha avanzado esta iniciativa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado un día antes de lo habitual debido a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes.

El Gobierno andaluz pretende que, al igual que se hizo con el tramo autonómico del IRPF, se imponga un tope en otros tributos que tienen cedidos las comunidades autónomas, una medida que considera "de justicia" y que "garantiza la igualdad de todos los ciudadanos", ha dicho el portavoz.

Así, la pretensión de la Junta es que el nuevo sistema de financiación autonómica vaya acompañado de una serie de medidas de armonización fiscal.

"Vamos a exigir que se ponga fin al 'dumping' fiscal entre las comunidades autónomas que no beneficia absolutamente a nadie; no es de recibo que las comunidades mejor financiadas puedan acometer una rebaja fiscal y otras no", ha señalado el portavoz, que ha alertado de que ello está provocando que haya "ciudadanos de primera y de segunda" y creando una "competencia desleal" entre territorios.

La Conferencia de Presidentes ha centrado buena parte de la reunión de hoy del Consejo de Gobierno, ha explicado Vázquez, que ha resaltado que Díaz acudirá a esa cita "con voluntad de conseguir acuerdos que garanticen la igualdad entre todos los españoles".

Ha insistido en que la principal reivindicación de la Junta de Andalucía es la modificación del modelo de financiación autonómica: "Queremos que comience ya la negociación, que no se dilate, que no se pierda ni un sólo día en iniciar la reforma, pues vamos con tres años de retraso", ha enfatizado.

Esta situación, según Vázquez, perjudica a muchas comunidades autónomas y, especialmente, a Andalucía porque está "infrafinanciada a un promedio de mil millones de euros anuales", ha sostenido.

Así, el Gobierno andaluz reclama una financiación "suficiente" que garantice la igualdad de todos los ciudadanos "vivan donde vivan" y que suponga el "fortalecimiento de los servicios públicos o, lo que es lo mismo, del Estado del bienestar".

En concreto, la Junta reclama que se financien los servicios públicos "de acuerdo con el coste promedio".

"Es algo que siempre defendimos y ahora escuchamos a otros a favor del concepto del coste promedio, es decir, del coste efectivo de la prestación del servicio público", ha puntualizado.

En opinión del Gobierno andaluz, la "bolsa" actual es "claramente insuficiente" para afrontar el coste de los servicios esenciales, por lo que propone que se haga una evaluación de las necesidades de gastos y que el fondo de garantía este compuesto por "una bolsa suficiente" destinada a sanidad, educación o dependencia.

Para ello, aboga por una "metodología de aproximación de coste", que se puede calcular "con bastante aproximación" en cada comunidad autónoma teniendo en cuenta singularidades como la insularidad.

Se trata de garantizar una financiación que permita ofrecer "una sanidad de calidad" en todas los territorios, así como de la educación y del sistema de la dependencia.