Sasa Zdjelar: "El 'Caño' Ibagaza me dijo que este es un club increíble"

Palma, 16 ene (EFE).- El mediocampista serbio Sasa Zdjelar, que jugará en el Mallorca en calidad de cedido por el Olympiacos griego, ha afirmado este lunes que el exmallorquinista argentino Ariel 'Caño' Ibagaza le había dicho que el club balear "es increíble" y ha admitido que esa opinión le ayudó "a decidirse".

"Estoy muy contento con la oportunidad que tengo por delante, y aunque he tenido otras opciones me he decidido por el Mallorca", ha declarado Zdjelar en su presentación oficial como nuevo refuerzo del equipo insular.

Internacional absoluto con Serbia, de 21 años, el segundo refuerzo del Mallorca en el mercado de invierno tras el defensa Saúl García, cedido por el Deportivo de la Coruña, ha subrayado que ya se siente "parte del equipo".

"Llevo meses trabajando muy bien en el Olympiacos y estoy listo para jugar", han indicado el futbolista balcánico, que podría debutar la próxima jornada en la Liga 1,2,3 en el campo del Reus si el técnico Javier Olaizola así lo considera oportuno.

Zdjelar fue presentado por el consejero delegado y el director deportivo de la entidad balear, Maheta Molango y Javier Recio, respectivamente, quienes destacaron la calidad del jugador serbio y las excelentes perspectivas que ofrece al equipo en la segunda vuelta del campeonato.