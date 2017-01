Palladium aumentó un 14 % su cifra de negocio en 2016, hasta 558 millones

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Palladium Hotel Group facturó el pasado año 558 millones de euros, lo que supone un incremento de casi un 14 % respecto a 2015, ha informado hoy la compañía hotelera del Grupo Empresas Matutes (GEM) en un comunicado.

Estos resultados fueron impulsados por el aumento de un 4,7 % del ingreso medio por habitación, gracias a una mejora de la economía en los mercados clave, así como a la estrategia de marcas, posicionamiento de productos y su estrategia comercial", ha destacado la hotelera mallorquina.

2016 fue "un año histórico" en cuanto a la expansión nacional de Palladium Hotel Group, que ha afianzado su presencia en Madrid con la ampliación del hotel Only YOU Hotel Boutique, donde ha incorporado 55 nuevas habitaciones, y la apertura del Only YOU Hotel Atocha en pleno centro de Madrid.

A principios de diciembre se inauguró oficialmente el segundo proyecto de Palladium Hotel Group en colaboración con la marca internacional Hard Rock Hotels, Hard Rock Hotel Tenerife, de cinco estrellas y 624 habitaciones, 260 suites.