La oposición de Alcorcón insta a Pérez a cesar

Alcorcón, 16 ene (EFE).- Los grupos municipales de PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos e IU-LV -que suman 17 de los 27 concejales del municipio- ha acordado hoy, durante la celebración del debate sobre el estado de la ciudad, exigir nuevamente la dimisión "inmediata" del alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP).

A través de una moción conjunta, todos los concejales de la oposición han vuelto a pedir a Pérez que deje la Alcaldía por sus declaraciones de carácter "machista y homófobas" y por el "deterioro" de la convivencia democrática, ya que, a su juicio, es preciso "reconducir la situación y retornar al respeto a todas las personas".

En el escrito aprobado se exige la "aplicación inmediata de todos los acuerdos adoptados por la mayoría del Pleno" -36 acuerdos aprobados con el voto de todos los grupos de la oposición y que la propia moción recoge-, los cuales el equipo de Gobierno "se niega a poner en marcha".

Además, la moción conjunta también prevé "la implementación inmediata de las medidas organizativas precisas para el desarrollo de cuatro líneas de trabajo propuestas", lo que podría considerarse un primer esbozo de una posible moción de censura, paso que Ciudadanos (C's) Alcorcón aún no ha dado.

Sin embargo, la soledad del PP tras la ruptura de relaciones por parte de C's se ha empezado a notar en el Pleno, ya que el partido naranja ha votado en contra de todas las propuestas del PP en el debate del estado de la ciudad, ninguna de las cuales ha sido finalmente aprobada por el voto en contra de toda la oposición.

Durante el debate, la portavoz del PSOE, Natalia de Andrés, ha vuelto a hacer un llamamiento a C's para que "se decida" a apoyar una moción de censura y asuma "su responsabilidad", ya que, a su juicio, "la ciudad no puede seguir sufriendo la crisis institucional y política" provocada por un alcalde "machista y homófobo".

"Usted está estorbando hace tiempo en este municipio, está usted en tiempo de descuento, no alargue la agonía política, no conduzca a la ciudad a la parálisis", le ha espetado a Pérez la portavoz socialista, quien ha insistido en que "la oposición de Alcorcón "representa al doble de votantes" que el que sostiene al Gobierno.

En la misma línea se ha mostrado el líder de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, quien se ha quejado de que las reglas "perversas" de la democracia permitan que un gobierno en minoría pueda gobernar sobre la mayoría a través de la Junta de Gobierno.

Por su parte, el portavoz de C's Alcorcón, Alfonso Reina, ha intentado eludir el debate sobre su apoyo a una posible moción de censura y se ha centrado en debatir sobre el estado del municipio, criticando la gestión de Pérez al frente de Alcorcón, la cual considera "bastante similar" a la de Manuela Carmena en Madrid.

"La única prioridad que veo es la de su silla", le ha reprochado Reina al alcalde, subrayando que Pérez "no debería estar presidiendo este debate" por su actitud, ha dicho, "no solo machista, sino autoritaria y totalitaria", lo que ha provocado que el alcalde pidiera a Reina que dejara de "cebarse" con él.

"Se está cebando usted conmigo y no le ha hecho nada para que me trate de esa forma porque no lo merezco, pues solo estoy trabajando por los vecinos de Alcorcón y nunca le he dado ese trato a usted", ha respondido Pérez, que ha dedicado la mayor parte del debate sobre el estado de la ciudad a repasar su balance de gestión.

En su discurso de apertura del debate, el alcalde de Alcorcón ha prometido la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo durante esta legislatura; anunciado la creación de un nuevo parque y la remodelación integral del parque de la Paz, y ha avanzado la intención de construir un museo sobre la historia de Alcorcón.

"Nuestro municipio es garantía de éxito, una ciudad atractiva que genera confianza, como lo demuestra la apertura de empresas como Ikea, Bauhaus o Bricomart", ha defendido Pérez, que ha dado más detalles de la construcción de un Centro de Medicina china en el Ensanche Sur y de un nuevo centro comercial y de ocio en El Lucero.