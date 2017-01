Gedeón Guardiola: "Hay que defender y contraatacar"

Metz , 16 ene .- Pilar indispensable del sistema defensivo del conjunto español, el pivote de Petrel (Alicante), Gedeón Guardiola ha recuperado en este Mundial su versión más veloz para convertirse no sólo ya en uno de los mejores defensores de los "Hispanos", sino también la punta de lanza del contraataque español.

"Yo lo tengo claro. Hay que defender y contraatacar e intento salir en cada ocasión tan rápido como nuestros extremos", señaló Guardiola en una entrevista concedida a la Agencia EFE, en la que analiza la actuación de un equipo español, que esta noche (20:45) tratará de asegurar su pase a octavos con una victoria sobre Angola.

Pregunta.- La base del equipo español vuelve a ser la defensa. ¿En qué ha cambiado el trabajo defensivo desde la llegada al banquillo de Jordi Ribera?.

Respuesta.- No creo que haya cambiado mucho, porque seguimos siendo casi los mismos jugadores y la base es muy parecida. La idea es estar siempre muy juntos, ser un bloque y ayudarnos mucho para intentar evitar que nos quedemos solos en los uno contra uno.

P.- Pero lo cierto es que en este Mundial España está volviendo a recuperar muchos balones en defensa. ¿Qué ha cambiado con relación a los últimos campeonatos?.

R.- Es verdad que Jordi hace mucho hincapié en que busquemos el balón, que seamos más inteligentes que los atacantes y podamos anticiparnos en la trayectoria del balón y eso nos está permitiendo robar más balones y salir al contraataque

P.- En ese sentido, durante la fase de preparación probó con distintas parejas en el centro de la defensa para tratar de potenciar más la salida del contragolpe ¿Temió en algún momento que se deshiciera esa pareja que ha formado en los últimos años con Viran Morros?.

R.- No, yo no lo vi así. Es normal que haya que probar con más gente porque el Mundial es muy largo. Por ejemplo, en el primer partido salieron de inicio Goñi y Viran en el centro y luego salí yo. Hay que ver todas las posibilidades, aunque quizá los rivales, por así decirlo, tienen un poco más de respeto cuando estamos Viran y yo.

P.- Aunque si Jordi Ribera quería velocidad en la salida del contraataque, digamos que usted ha vuelto a mostrar su versión más rápida en este Mundial.

R.- Yo lo tengo claro hay que defender y contraatacar, porque creo que es una de nuestras principales armas, así que intento salir en cada ocasión tan rápido como nuestros extremos al contraataque.

P.- Y además puede atacar como demostró ante Túnez

R.- La verdad es que duré quince minutos, no duré más, tuve que pedir el cambio, porque defender en el centro y atacar de pivote es un desgaste tremendo. Yo además llevo ya muchos años sin jugar en ataque y en defensa, porque tanto en mi club como en la selección sólo hago el cambio ataque defensa y cuesta

P.- Pero no se le ha olvidado atacar como demostró con esos goles de rosca.

R.- Los compañeros tienen un poco de guasa conmigo por eso, porque llevo dos roscas seguidas. Es un recurso y de momento me han entrado las dos que he intentado, pero lo cierto es que me he sentido cómodo cuando me ha tocado atacar

P.- Viendo el juego del equipo en estos dos primeros partidos. ¿Ve más cerca la posibilidad de volver a subir al podio?

R.- Es muy pronto para hablar de eso. Todavía nos quedan tres partidos muy duros ante Angola, Macedonia y Eslovenia y luego en las eliminatorias cualquier momento malo que tengas te puede enviar a casa, aunque espero que no, porque este es un equipo que va siempre de menos a más

P.- ¿Pero qué pálpito tiene?.

R.- Yo veo un equipo fuerte mentalmente en el que cuando las cosas se ponen mal en la pista, se une y logramos sacarlas adelante y eso es siempre muy importante

P.- Entonces digamos que se ve con una medalla

R.- Yo quiero una medalla, pero es muy difícil, aunque ojalá que nos podamos llevar una.