Fernández descarta "apaños" para primarias y cree que habrá varios candidatos

Madrid, 16 ene (EFE).- El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha descartado "apaños" para que finalmente sólo haya una candidatura a las primarias socialistas de mayo y se ha mostrado convencido de que habrá varios candidatos, además del exlehendakari Patxi López que ha sido el primero en ofrecerse.

En una entrevista en Antena 3, Fernández no ha querido adelantar ningún nombre, aunque ha reconocido que no descarta "en absoluto" que el ex secretario general Pedro Sánchez intente presentarse a esas primarias.

Tampoco descarta que lo haga la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado, pero ha indicado que ella no le ha dicho nada y que prefiere esperar a ver si da el paso.

Sí ha confesado que le sorprendió que Patxi López anunciara su candidatura tan pronto, nada más acabar el Comité Federal del sábado pasado. "La verdad es que esperaba que lo hiciera, pero no pensé que fuera ese mismo sábado", ha dicho, y ha insistido en su convencimiento de que habrá "más de un candidato".

"Un apaño me parece una tontería (...) No lo va a haber", ha zanjado desde la seguridad de que las primarias serán una competición "limpia y transparente", en la que decidirán los militantes.

Fernández comparte la idea de López de buscar antes que nada "la unidad de la organización" para conseguir "un partido unido y no en permanente controversia consigo mismo".

No ha querido pronunciarse sobre si los militantes del PSC podrán votar en las primarias, pero ha dejado claro que se mantendrá la relación entre ambos partidos y que ésta seguirá siendo "fraternal".