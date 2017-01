Embarba: "No ha sido la primera vuelta que esperábamos al principio"

Madrid, 16 ene (EFE).- Adrián Embarba, extremo del Rayo Vallecano, declaró que los 24 puntos sumados en 21 jornadas "no han sido la primera vuelta" que esperaban al principio del campeonato y que para la segunda mitad esperan "cambiar y ganar partidos" para escalar puestos en la clasificación.

Embarba fue protagonista en el último partido liguero frente al Sevilla Atlético. Primero por rescatar a su equipo con el gol de la igualada a los 87 minutos y después con la celebración, en la que se llevó la mano derecha al oído, un gesto que ha generado malestar en la afición rayista.

"Hice un gesto por el que me quiero disculpar. Me refería simplemente a unos cuantos que me estuvieron insultando a mí y a mi familia durante todo el partido. A raíz de la situación, del partido, de esa impotencia, me equivoqué y quiero aclarar que no iba para la afición, para nada", dijo Embarba.

"Con la afición siempre he tenido muy buena relación, lo son todo. Siempre me han tratado muy bien y jamás tuve problema alguno con ellos. Quería aclararlo", declaró el extremo madrileño, que reconoció que deben cambiar la dinámica de resultados para pelear por el objetivo inicial del ascenso.

"No ha sido una primera vuelta como esperábamos al principio, no estamos donde nos gustaría, y esperamos que ahora eso cambie. Queremos ir ganando partidos para estar arriba, que es lo que todos queremos", explicó Embarba, en declaraciones a la web oficial del club.

El próximo compromiso del Rayo, el primero de la segunda vuelta, será el sábado frente al Elche, de nuevo en Vallecas.

"Otra vez tenemos partido en casa, queremos que la afición esté con nosotros, nos arrope como siempre y empezar la segunda vuelta con buen pie. Ojalá juntos vayamos ganando y llegue una buena racha", concluyó.