Costas: "Hierro fue una de las razones por las que me decanté por el Oviedo"

Oviedo, 16 ene (EFE).- El joven central del Celta de Vigo David Costas ha sido presentado hoy como jugador del Real Oviedo, equipo al que llega cedido y por el que se decantó, ha explicado el propio jugador, por "poder aprender" a las órdenes de Fernando Hierro y por ser un club que le siempre le "llamó la atención".

"Tenía muchas ganas de salir de Vigo porque no estaba contando con minutos, llegó el mercado invernal y había distintas opciones. Apareció la del Oviedo y no me costó nada decidirme porque es un gran club. Que Hierro sea el entrenador, y poder aprender de él, fue otra de las razones", ha comentado el canterano del Celta.

El central, que ya vio a sus nuevos compañeros vencer al Elche el pasado sábado desde la grada, se ha entrenado con el grupo y ha destacado que ve "un gran equipo" pero, sobre todo, "muy buena gente" por lo que no tendrá problemas para adaptarse en un vestuario en el que ya tiene un viejo conocido: Jonathan Vila.

"A Vila lo conozco de nuestra etapa en el Celta, es un buen amigo y desde el primer minuto en que llegué estuvo pendiente de mí, dispuesto a ayudarme en lo que fuera. Vengo a trabajar y a ayudar al equipo, por lo que estoy a disposición del mister como uno más", ha comentado el defensa.

En lo personal el gallego se ha propuesto como objetivo para su aventura en Oviedo "acumular minutos y crecer como futbolista", aunque ya tiene claras las metas grupales y ha explicado que ya sólo piensa en lo colectivo, en el partido de Valladolid y en "sacar tres puntos en casa" el sábado.

Al futbolista lo ha presentado César Martín, responsable de Relaciones Sociales del club, quien lo ha descrito como un jugador "con personalidad" y "muy completo", que destaca "por su velocidad y criterio a la hora de salir jugando".

"Hay que agradecerle su predisposición y la de su club, el Celta de Vigo, que ha dado facilidades. David tenía ofertas de otros equipos importantes de la categoría y se ha decantado por el Real Oviedo, por lo que estamos muy contentos y le deseamos muchos éxitos deportivos", apunta Martín.

El exfutbolista ha confirmado que "apuntalar el centro de la defensa" era un objetivo de la dirección deportiva del club desde hace tiempo y que la salida de Carlos Peña facilitó esta labor, aunque advierte, el mercado invernal es "complicado".

"Sabíamos que la de central era una posición a reforzar y a eso viene David. Se está trabajando en varios frentes más, pero este mercado tiene 'particularidades' y hay que adaptarse a ellas. Seguimos trabajando pero no nos queremos precipitar, queremos hacerlo con el mayor riesgo posible tanto en salidas como en llegadas, porque no hay urgencias", ha concluido César Martín.