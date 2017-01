Cabello califica de "surrealista" decisión UCI anunciar Mundial 2 meses antes

Córdoba, 16 ene (EFE).- El paralímpico Alfonso Cabello, triple campeón del mundo del kilómetro contrarreloj en la categoría MC5, calificó este lunes como "surrealista" que la Unión Ciclista Internacional (UCI) anunciara sólo con dos meses de antelación la disputa del Mundial de pista en Los Ángeles (Estados Unidos).

El Cordobés recordó a Efe que nunca hay Mundial al año siguiente de los Juegos Paralímpicos, de hecho cuando la UCI presentó hace meses su calendario de 2017 "no aparecía ninguna prueba como es habitual", por lo que anunciar ahora un Mundial del 2 al 5 de marzo le parece "una falta de respeto".

"Al principio no me lo creía, y lo primero que le dije al seleccionador fue que sería un error y querría decirme que era para 2018", desveló Cabello de su primera conversación con Félix García-Casas.

"Sigo sin poder creérmelo, no entiendo que puedan hacer algo de esta manera, porque como mínimo se debe planificar con un año de antelación. El calendario de Tokio 2020 para la carretera ya se conoce, por lo que es tratarnos con poca seriedad", aseveró Cabello.

El plusmarquista mundial del kilómetro (1:01:683, Aguascalientes, México 2014), se plantea no acudir a la cita, en primer lugar porque "no se sabe si la Federación Española tendrá presupuesto para viajar a Estados Unidos porque esto se sale de lo proyectado y ahora está a expensas del Consejo Superior de Deportes", argumentó.

En segundo lugar Cabello se reserva su decisión en función de poder defender su cetro mundial logrado por primera vez en 2014 y que reeditó en Holanda 2015 e Italia 2016.

"Sólo iría si me veo capaz de defender mi título, no para tirar por tierra mi palmarés. Si me gana alguien es porque sea mejor y no porque me pillen en mitad de una pretemporada", subrayó.

Cabello afirmó que no competiría en igualdad de condiciones porque "hay ciertos países que sí sabían que habría Mundial, como el país organizador y otros son miembros de la UCI como Inglaterra", mientras que en el caso de los australianos "llegarán bien preparados porque a principio de año tienen sus Nacionales".

"Así que aún no sé si iré. Tomaré mi decisión personal en estas dos semanas porque todavía estoy asimilando esta sorpresa", insistió Cabello, que de esta forma continuará con sus entrenamientos aeróbicos sin hacer series de pista.

Cabello añadió que además en Río 2016 se ganó su beca y ahora "habría que revalidar el título para ganarla", cuando es consciente de que "no se podría llegar al cien por cien" a Los Ángeles.