Bárcenas niega haber cobrado de Correa para él o para el PP

San Fernando de Henares , 16 ene .- El extesorero del PP Luis Bárcenas ha negado hoy en el juicio de la Gürtel haber recibido comisiones de manos del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que fueran para él o para el PP.

La Fiscalía atribuye a Bárcenas haberse embolsado 1.248.561 euros de esas comisiones cobradas de manos de Correa entre 2000 y 2007 a cambio de favorecer a empresarios con contratos públicos.

"No he recibido nada absolutamente de Correa ni para mí ni para el PP", ha destacado Bárcenas, que ha manifestado que no tiene contacto con Correa desde 2003 cuando se rompió su relación profesional de forma "abrupta".

De esta forma, Bárcenas ha desmentido a Correa, quien admitió al tribunal el pasado octubre que llevaba metálico al extesorero, tanto a su casa como a la sede del PP en la calle de Génova.

Concretamente, dijo que le pagaba cantidades que rondaban entre el 2 y el 3 % del montante de las adjudicaciones públicas en las que Bárcenas habría intercedido gracias a sus buenas relaciones en varios ministerios, y mencionó contratos de carreteras, autopistas, del AVE o de medio ambiente.

Las acusaciones de pagos de Correa a Bárcenas por parte de la Fiscalía se sustentan en documentos intervenidos a la trama Gürtel en los que se reflejan pagos a "L.B.", "L" y "Luis el Cabrón".

Pero hoy Bárcenas lo ha negado: "Niego la menor y la intermedia, esas iniciales no se corresponden conmigo".

Sí que ha elogiado la gestión de Correa en sus empresas, tanto en el sector de viajes como en los eventos. "Correa gestionaba muy bien sus empresas", ha dicho Bárcenas, que ha subrayado que ello le llevó a ocuparse casi en exclusiva de esas gestiones en el PP.

Eso sí, ha querido dejar claro que "jamás en la sede central del partido ninguna empresa de Correa ha recibido dinero en efectivo" ya que en Génova "todo lo que se pagaba, se pagaba oficialmente".

Bárcenas se enfrenta a 42 años y medio de prisión acusado de asociación ilícita, cohecho, blanqueo, falsedad, apropiación indebida y delitos fiscales por cobrar comisiones que pagaron supuestamente empresarios a la Gürtel a cambio de adjudicaciones de gobiernos del PP, así como de quedarse dinero de una contabilidad paralela del partido.