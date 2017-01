Un artista 'resucita' en animales o guerreros los neumáticos usados

Madrid, 16 ene (EFE).- Los neumáticos usados vuelven a cobrar vida en las esculturas del artista Ángel Cañas (Madrid, 1977), que concibe figuras de animales y guerreros con todo tipo de ruedas viejas de caucho, cortadas, moldeadas y atornilladas sobre estructuras de madera y metal.

El escultor, de formación autodidacta y una amplia trayectoria en la pintura, empezó a experimentar con la escultura con materiales reciclados hace menos de tres años, empujado por la crisis económica y las pocas ventas de cuadros, ha explicado Cañas en una entrevista con Efe.

El resultado son llamativas fieras cabezas de lobos, bustos de caballos, cabezas de rinoceronte y cuerpos de guerrero que cobran vida a través del material muerto de un neumático usado.

El artista llegó a esta forma de creación por una combinación de su compromiso medioambiental unido al descubrimiento del caucho como material para sus obras.

En sus primeras esculturas empleaba elementos de fontanería, alfombras o piezas de automoción, pero fue con los neumáticos cuando vio las mayores posibilidades de creación.

El artista ha señalado que utiliza todo tipo de neumáticos -de coches, bicicletas, cortacésped e incluso de vehículos agrarios- y que no tiene preferencia por ninguno de ellos ya que la elección "depende de la parte".

"Normalmente no sigo un criterio a la hora de crear una obra, no sé exactamente lo que voy a hacer y me voy dejando guiar por el neumático, por eso utilizo los más duros, los de coche, para hacer los cuerpos y los volúmenes, y los de moto o bicicleta los reservo para las partes más finas", ha asegurado.

A veces necesita neumáticos más lisos y en otras busca unos que tengan los tacos más marcados, y hasta ha llegado a comprar un neumático porque quería un dibujo preciso para una parte concreta y no lo ha encontrado en las plantas de reciclaje.

La dificultad de trabajar con este material reside en el corte de los neumáticos, la parte más laboriosa del proceso, ha relatado Cañas, una tarea para la que tiene que buscar maquinaria especializada ya que las ruedas de los coches llevan alambres.

No obstante, ha añadido que luego "es muy fácil darles forma" ya que se trata de un material muy maleable.

A partir de ahí, simplemente atornilla las tiras de goma de distintos grosores al armazón para fijarlos, y después entre ellas para dar la forma.

Las esculturas van rellenas de espuma de poliuretano para que quede "más compacta y robusta" y no acumule agua en el interior en el caso de que se exponga a la intemperie.

El último paso es aplicar un tratamiento de pintura para igualar el tono de todas las ruedas que tiene una escultura.

Una sola de sus esculturas puede llegar a necesitar entre 20 y 30 neumáticos, que consigue de plantas de tratamiento, talleres e incluso de las bicicletas de sus amigos.

Su obra se basa fundamentalmente en animales porque el neumático es algo "tan rudo y fuerte" que a Cañas le resulta fácil plasmar la agresividad y furia de un animal con este material, cuyos surcos y curvatura le permiten recrear los músculos, aunque no descarta otras figuras en el futuro.

Tampoco desecha la idea de usar nuevos materiales, pero ha afirmado sentirse "muy contento" con el resultado de la goma y con la sensación de vida que imprime a las esculturas.

El arte sostenible se ha convertido para este artista en una doble vía de conquistar a su público, que a la admiración de sus esculturas suma la concienciación con el reciclaje y la economía circular.