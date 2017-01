Víctor Fernández: "Me ha costado tanto llegar que quiero seguir muchos años"

El Ejido , 15 ene .- El almeriense Víctor Fernández ha regresado a El Ejido (Almería) tras ganar su segundo título de campeón del mundo de windsurf (tabla de vela) en la modalidad de olas y ha afirmado que le "ha costado tanto llegar" a la cima que quiere "seguir muchos años más estando lo más arriba posible".

Víctor Fernández, de 32 años, logró en noviembre su segunda corona mundial de olas seis años después de proclamarse por primera vez campeón mundial en 20101 y, desde entonces, se ha mantenido en la lucha por incrementar su palmarés.

"Otros años he estado muy cerca, casi empatado a puntos, y solo por un puesto o dos no he logrado el campeonato", declaró el ejidense en una entrevista con Efe, por lo que este año, a pesar de llegar con ventaja a la última prueba, "no quería dar nada por hecho".

"No me fío hasta el último día y siempre doy el cien por cien, olvidándome de números y posibilidades", reconoció, algo que es "muy exigente psicológicamente".

En este sentido, el regatista español indicó que no le "gusta pensar" que va "a ser campeón si los números no lo dicen seguro, porque en el deporte pueden pasar mil cosas".

Un título que Fernández consideró "merecido", tras ganar en las islas Canarias "dos pruebas difíciles" y superando "en su casa" al rival a batir y campeón de la temporada anterior, el alemán nacido en Las Palmas Philip Köster, tres veces campeón del mundo con solo 22 años.

Así, el almeriense se sigue viendo dentro del circuito profesional "mientras tenga ganas de seguir viajando, los patrocinadores apoyen y el físico acompañe", puesto que "no hay nada" que le "llene más que competir" en sus "playas favoritas de todo el mundo".

El ejidense no desconecta del todo en estas reducidas vacaciones en casa. Planifica su preparación física con sus habituales Antonio Jesús Casimiro y Manuel Rodríguez, se asoma por el centro de windsurf que lleva su nombre en Almerimar y permanece atento a una posible llamada para acudir al Red Bull Storm Chase.

Se trata de una competición que se celebra entre el 9 de enero y el 12 de marzo, en el periodo de tormentas en el hemisferio norte, en la que los organizadores buscan la tormenta más fuerte que se genere para buscar las maniobras más extremas, y el almeriense está entre los diez nominados para ser uno de los participantes.

Al margen de eso, Fernández comenzará en pocas semanas sus entrenamientos para la nueva temporada en Sudáfrica, donde "las condiciones son parecidas a las que hay en Canarias, con vientos de izquierdas y muy fuertes, y olas potentes".

Las dos citas de Canarias, en Las Palmas y Tenerife, serán de nuevo las que marquen el inicio del campeonato mundial y volverán a ser "la clave, porque si empiezas con un buen resultado, ayuda mucho a final de año", recalcó.

En Las Palmas, Víctor Fernández se siente "como en casa", pues allí ha ganado seis veces en los últimos diez años "y son las condiciones que mejor" le van, ya que cada verano pasa "mucho tiempo allí".

En Tenerife, donde también ganó el año pasado, intentará "defender el título, pero no me lo van a poner nada fácil", dijo.

El calendario de 2017 será prácticamente idéntico al de 2016, aunque por ahora se ha caído del programa la prueba de Francia. Tras Canarias, llegarán las pruebas en el mar del Norte y la cita final será de nuevo en Hawai.