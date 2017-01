Valencia será cabeza serie en Copa tras vencer a un buen Estudiantes

Valencia, 15 ene (EFE).- El Valencia Basket se aseguró hoy la condición de cabeza de serie en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey al derrotar por 93-85 a un buen Movistar Estudiantes que le sorprendió en la primera parte y le exigió hasta el final pero al que supo manejar con solvencia en la segunda parte, de la mano de Fernando San Emeterio y Luke Sikma.

El Valencia arrancó en con la idea de sumar una victoria plácida y durante los primeros minutos todo indicó que iba a ser así. Serio en defensa y haciendo girar sus ataques en torno al efectivo Bojan Dubljevic, abrió en pocos minutos una brecha que parecía poder marcar el choque (19-10, m. 7).

Pero, inesperadamente, el partido cambió. La entrada de Traoré dio músculo el juego interior estudiantil y sirvió para completar los puntos de Jackson. Así, cuanto todo apuntaba que el encuentro se podía romper, se igualó y los locales no supieron entenderlo.

Porque, además, el equipo visitante no se vino abajo con la rotación. El desparpajo de Brizuela y la solvencia de Grimau dio tiempo a que Jackson y Omar Cook descansaran sin que el Estudiantes se resistiera, al contrario. Y cuando volvieron los dos exteriores titulares, el Estudiantes completó su remontada y logró ponerse por delante y llegar así al descanso (41-44, m.20).

Pero el paso por los vestuarios, aclaró las ideas del Valencia. San Emeterio asumió el mando en ataque y su conexión con Sikma hizo saltar las costuras de la defensa estudiantil.

Además, el interior estadounidense se multiplicó en defensa y cerró a los colegiales los caminos hacia el aro local (61-55, m.26). El ímpetu de Vicedo y los tiros de Suton no bastaron para plantar cara.

Y esta vez el Valencia ya no se frenó. Con Diot a los mandos y Kravtsov dominando la pintura, los locales exigieron mucho al conjunto de Salva Maldonado, que sin la buena contribución de su banquillo de la primera parte sufrió para no descolocarse, golpeado por dos triples de Van Rossom (81-71, m.34)

Pero el Estudiantes no se derrumbó y, aunque ya tuvo que recurrir a la guerra de guerrillas con Wilson y Suton como estiletes, consiguió llegar vivo a los últimos minutos pero no pudo volver a sorprender a un Valencia que había aprendido la lección y se puso en manos de Dubljevic para no sufrir.

Ficha técnica:

93 - Valencia Basket (27+14+33+19): Diot (4), Rafa Martínez (5), San Emeterio (15), Sikma (13), Dubljevic (17) -cinco titular- Thomas (-), Van Rossom (13), Sato (9), Vives (2), Sastre (7) y Kravtsov (8).

85 - Movistar Estudiantes (22+22+20+21): Cook (12), Jackson (20), Vicedo (7), Suton (15), Arteaga (-) -cinco titular- Page (3), Grimau (4), Traoré (4), Brizuela (6) y Wilson (14).

Árbitros: Peruga, Castillo y Serrano. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 8.400 espectadores.