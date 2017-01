El termómetro de la 18ª jornada

Madrid, 15 ene (EFE).- Termómetro de la decimoctava jornada de LaLiga Santander:

-- SUBEN:

- Stevan Jovetic: tocado por una varita mágica, extendió su magia en dos estrenos inolvidables. No cumple ni una semana en el Sevilla, marcó horas después de aterrizar en Copa del Rey y repitió tres días después en sus primeros minutos en la Liga española para dinamitar el pulso por el título. Su calidad aumenta el potencial del equipo de Jorge Sampaoli.

- Aleix Vidal: le ha costado mucho tiempo disfrutar sobre un terreno de juego de azulgrana pero tras estar cerca de abandonar el club en el mercado invernal, le llegó la titularidad gracias a las rotaciones de Luis Enrique y al fin sonrió. Firmó su primer tanto con el Barcelona y demostró que, pese a la falta de minutos, su tono físico es perfecto por si cambia su destino.

- Valencia: desde el 16 de octubre no ganaba un partido el Valencia en la competición doméstica y lo hizo de nuevo con Voro al mando, posiblemente el técnico que mejor conoce la casa y que pone calma en una crisis que afecta a todos los estamentos. Mestalla volvió a celebrar y enterró el hacha de guerra en un triunfo vital que les aleja cuatro puntos del descenso con un partido por jugar ante el Real Madrid.

- Nicolás Gaitán: un tanto suyo, su tercero del curso liguero, salvó al Atlético de Madrid de ser sorprendido en el estadio Vicente Calderón por el Real Betis. En el sitio adecuado, con olfato goleador, sacó oro de un centro desviado por la defensa rival y firmó de lo poco bueno de un partido en el que lo mejor para los del 'Cholo' Simeone fue el resultado.

-- BAJAN:

- Real Madrid: punto final al histórico récord con 40 partidos invicto, el mejor de un equipo español, pagando caro un exceso de confianza cuando sintió que daba un golpe casi definitivo al pulso liguero. En cinco minutos un tanto en propia puerta de Sergio Ramos y víctima de su propia medicina otro en el añadido de Jovetic tumbó al líder en la tercera derrota de Zinedine Zidane desde su llegada.

- 'Pichu' Cuellar: venía de realizar una gran actuación en la visita en Las Palmas que no dejó puntos y en un día clave en El Molinón cometió errores que costaron caros al Sporting de Gijón. Dos disparos que no atajó y dejó el balón muerto al rival en zona de peligro costaron goles. Cometió un claro penalti sobre Pedro León que el árbitro no vio.

- Darwin Machis: tan veloz e insistente en su juego ofensivo como desacertado en el remate. El venezolano dispuso de un puñado de ocasiones en la primera mitad de Butarque ante el Athletic Club de Bilbao y fue incapaz de materializar ninguna. Su equipo acusa la falta de pegada de sus puntas. Con 13 goles en 18 partidos es el equipo menos goleador de LaLiga Santander.

- Zouhair Feddal: fue expulsado en segundos de la segunda parte y condicionó el partido del Alavés en Balaídos, con castigo en la derrota en los últimos segundos y sin premio a la lucha. Jugando con cartulina amarilla atropelló a los 30 segundos de la reanudación a Guidetti y se ganó una roja que resultó decisiva.