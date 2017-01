Sito Alonso: Podemos ganar a cualquier rival en la Copa del Rey

Vitoria, 15 ene (EFE).- El entrenador del Baskonia, "Sito" Alonso, ha indicado que su equipo ganar "a cualquier rival en la Copa del Rey", tras el conocer que el conjunto azulgrana no será cabeza de serie en el sorteo del campeonato copero.

El técnico madrileño ha señalado en la rueda posterior al encuentro ante el Bilbao Basket que "es importante que los equipos de arriba" les respeten y que son un rival "incómodo".

"Nos hubiera gustado ser cabeza de serie, pero porque queremos estar lo más arriba posible en la liga", ha admitido Alonso, quien ha reconocido que "la adaptación a la liga" de algunos jugadores les ha costado un "proceso de aprendizaje".

El técnico baskonista ha hecho balance sobre la primera vuelta de la Liga Endesa y ha dicho que "el equipo tiene que mejorar en todo" tanto en la competición doméstica como en la Euroliga, aunque ha revelado que "las valoraciones se tienen que hacer al final de temporada".

"Hemos pasado momentos complicados, momentos de adaptación, momentos de mucha alegría y muy buen baloncesto, pero no me importa mucho, sino que me importa que seamos mejores dentro de un mes y acabemos satisfechos al final de temporada", ha concluido Alonso.