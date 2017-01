Iberostar Tenerife derrota al Barcelona por primera vez en la historia

La Laguna , 15 ene .- Triunfo, cabeza de serie para la Copa del Rey y primera derrota del Barcelona ante un Iberostar Tenerife inmenso en el último partido de la primera vuelta (71-60), que con un gran trabajo de los de Txus Vidorreta, salvo en el segundo cuarto, dominó siempre el choque merced a un excelente trabajo defensivo y con un Georgios Bogris inmenso bajo la canasta.

Pero el pívot griego no fue el único, ya que brillante estuvo todo el equipo que supo mantener la serenidad cuando iban por delante en el choque, así como cuando el Barcelona, en el segundo cuarto, se puso peligrosamente por arriba.

El equipo tinerfeño empezó el choque muy metido, consciente de que el trabajo defensivo era clave para plantar cara al Barcelona y, además de defender con dureza, supo controlar el rebote defensivo y así impidió que el rival tuviera segunda oportunidades.

Doornekamp avisaba desde fuera anotando dos triples importantes (6-4) y poco a poco la diferencia fue aumentando hasta 19-9 (min. 9) después de un triple de White.

Aunque Tenerife estaba muy metido en el choque ante un Barcelona en el que solo Doellman hacía daño, jugando desde el exterior, cambió todo en el segundo cuarto, con los "reservas" en cancha, el equipo de Bartzokas empezó a meterse más en el choque, y Vezenkov y Dorsey aprovecharon sus ocasiones para romper la defensa canarista.

Las diferencias fueron reduciéndose hasta llegar a ese empate a 27 del minuto 16, con un Iberostar Tenerife que no acertaba en los lanzamientos y solo había anotado cuatro puntos, y así se llegó al descanso con ventaja visitante por cuatro puntos, máxima ventaja catalana hasta el momento (29-33).

Tras el descanso llegó de nuevo el carácter que ha tenido este año el conjunto de Txus Vidorreta, insistió en su juego defensivo y, a partir de ahí con rapidez al ataque.

Primero el 29-35 que puso el Barcelona, pero a partir de ahí ya el equipo tinerfeño empezó a dominar, y un parcial de 14-2 fue el inicio del resurgir local.

Ya el Iberostar estaba por delante (43-37) con un Bogris como el gran protagonista del equipo, no en vano el pívot griego hizo mucho daño en la zona del Barcelona robando numerosos rebotes y anotando, tanto ante Tomic como ante Dorsey.

Mientras, el Barcelona no encontraba la fórmula para intentar darle un giro al choque, sus lanzamientos no encontraron aro con facilidad y por dentro no encontraron huecos para poder anotar.

El conjunto lagunero supo mantener las pequeñas reacciones visitantes en el último cuarto, Tomic lo intentaba desde dentro, encontró las faltas de sus rivales y anotó los tiros libres, pero fue donde único hizo daño el Barcelona ante un equipo canario que supo llegar al final con ventaja y ganar el choque.

- Ficha técnica:

71. Iberostar Tenerife (23+6+20+22): San Miguel (6), Grigonis (-), Doornekamp (13), Hanley (7), Bogris (16) -inicial-, Bassas (-), Vázquez (5), Abromaitis (11), White (11) y Piñero (-).

60. FC Barcelona Lassa (15+18+10+17): Rice (3), Navarro (5), Claver (-), Doellman (15), Tomic (13) -inicial-, Dorsey (2), Vezenkov (8), Eriksson (-), Oleson (2), Koponen (5) y Renfroe (7).

Árbitros: Martín Bertrán, García Ortiz y Zamorano.

Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, ante unos 5.146 espectadores, según datos facilitados por el club.