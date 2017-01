El Eibar gana por vez primera en El Molinón en liga

Eibar , 15 ene .- El Eibar ganó este domingo por vez primera en El Molinón en liga al doblegar al Sporting de Gijón por 2-3 con goles azulgranas de Adrián González (de penalti), Pedro León y Antonio Luna.

Los guipuzcoanos habían disputado antes 14 partidos ligueros en el estadio de Gijón (Asturias), en 13 ocasiones en segunda división y una vez en Primera División, y hasta ahora el balance era de 4 empates y 10 derrotas.

El triunfo permite a los eibarreses, que suman 26 puntos, distanciarse en 14 puntos de los puestos de descenso, que ocupa el conjunto sportinguista (12 puntos), mientras que por detrás están el Granada (10 puntos) y el Osasuna (9 puntos), que hoy han empatado entre sí.

El equipo eibarrés sí que había vencido en El Molinón en dos ocasiones en la Copa del Rey. La primera vez fue en la temporada 2003-2004 con José María Amorrotu de entrenador en una eliminatoria copera a único partido disputada el 8 de octubre de 2003.

El técnico azulgrana dio la oportunidad a un once completamente diferente al que jugaba en liga, y esos 11 futbolistas ganaron por 0-1 en El Molinón con un tanto de Roberto Cuevas. La clasificación permitió enfrentarse en la siguiente eliminatoria al Real Madrid, con lo que el Eibar se enfrentó por vez primera en su historia al equipo blanco en enero de 2004.

La mala racha en liga ha acabado en la temporada actual 2016-2017, en la que los eibarreses ya habían vencido en el campo asturiano en diecisesavos de final de la competición copera el pasado 29 de noviembre, hace mes y medio. Los dirigidos por José Luis Mendilibar se impusieron por 1-2 en el partido de ida gracias a las dianas azulgranas de Bebé y Rubén Peña, lo que permitió encarrilar su pase a la siguiente ronda copera -se van a enfrentar al Atlético de Madrid-, que acabó de conseguirse en el duelo de vuelta en el que el Eibar volvió a doblegar al Sporting por 3-1 en Ipurúa.

Lo único negativo para el Eibar en el duelo de hoy domingo en Gijón ha sido la lesión del portero Asier Riesgo, quien se ha retirado lesionado en el minuto 25 la primera parte y ha sido sustituido por Yoel Rodríguez.

Riesgo, quien ha sufrido una fuerte entrada de Carmona en la disputa de un balón, padece las consecuencias de un fuerte golpe en la rodilla izquierda, pendiente de evolución, según han indicado los servicios médicos del club armero.

El guardameta de Deba, a quien de nuevo ha dado la oportunidad de ser titular el entrenador, José Luis Mendilibar, será sometido mañana lunes a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión.

Asimismo, el extremo japonés Takashi Inui también ha resultado lastimado en una jugada fortuita en la que su cabeza ha chocado violentamente con la testa del ex-defensa azulgrana y actual jugador rojiblanco Manuel Castellano 'Lillo', cuando los dos futbolistas intentaban cabecear un balón aéreo en la primera parte.

Ambos han acabado con secuelas y siendo atendido por las asistencias en la banda de El Molinón. Debido al fuerte impacto, Inui ha sufrido una brecha en la cabeza de la que ha comenzado a sangrar. Aunque se le ha intentado frenar la hemorragia -el médico del Eibar le ha puesto nueve grapas en la testa- al principio seguía sangrando.

Aunque le han puesto un gorro de bañador de silicona a Inui para que no manchara de sangre la camiseta -el reglamento no permite jugar con sangre, ni en el cuerpo ni en la vestimenta-, al principio no ha sido posible. El japonés ha tenido que cambiarse de elástica en varias ocasiones, porque el color rojo del líquido sanguíneo que tenía su elástica (los azulgranas han jugado hoy de naranja) le impedían seguir en el césped, porque el colegiado no se lo permitía.

Incluso, Inui ha saltado al terreno de juego con una camiseta sin número (el árbitro lo ha permitido porque era el único jugador del Eibar en el césped sin dorsal), porque las suyas estaban manchadas de sangre. Al final, ha vuelto a salir del verde para ponerse su elástica con el número 8 en la espalda y ya ha continuado jugando con normalidad durante el final de la primera mitad y también de la segunda, hasta que ha sido sustituido en el minuto 73 por Rubén Peña.

Por su parte, Lillo ha acabado el encuentro con el pómulo derecho hinchado, una herida en la ceja derecha, y el ojo derecho medio cerrado, con la estampa de un boxeador tras un combate de boxeo. Pero Lillo es un luchador como demostró en el Eibar y ahora en el Sporting.

El jugador de Aspe (Alicante) ha comenzado jugando de defensa central y ha intervenido en la jugada del primer gol, en la que el árbitro le ha señalado un supuesto penalti por forcejear con Adrián González, quien ha caído al suelo. El propio Adrián ha marcado el 0-1 desde los 11 metros que ha sido decisivo para que los eibarreses encarrilaran su victoria. En la segunda parte, Lillo ha acabado actuando de lateral derecho, su posición habitual.

Por otra parte, ha fallecido Víctor José Barahona, quien fue vicepresidente del Eibar durante 10 años.