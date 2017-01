Dujshebaev:"Hay que salir al cien por cien para encarrilar pronto el partido"

Metz , 15 ene .- El lateral de la selección española de balonmano Alex Dujshebaev advirtió de la necesidad de no caer en ningún tipo de relajación mañana contra Angola, ya que, como recalcó, pese a la teórica debilidad del rival, los puntos en juego valen igual que ante cualquier otro oponente.

"Hay que salir al cien por cien y si podemos encarrilar pronto el partido, mejor, porque así podremos medir los esfuerzos pensando en Macedonia y Eslovenia, pero antes hay que ganar y conseguir los dos puntos, porque valen igual que los otros. Es un partido que hay que ganar como sea", declaró Dujshebaev a EFE.

Un partido en el que Dujshebaev, que como el mismo reconoció no ha mostrado hasta el momento su mejor versión, tendrá la oportunidad de gozar de muchos minutos, al igual que el resto de los jugadores que hasta ahora han tenido menos participación.

"De momento, está claro que no estoy en mi mejor momento, pero espero ir poco cogiendo el ritmo y partidos como el de mañana me pueden venir bien para tener más minutos y coger confianza", indicó Dujshebaev.

El lateral achacó esa falta de confianza, entre otros factores, a los errores que ha cometido en el lanzamiento, ya que físicamente -asegura- se encuentra "bien".

"Físicamente me encuentro bien. Al final es más una cuestión de confianza. El no estar tan acertado en los lanzamientos o no acabar de entrar del todo en el juego en los minutos que sales, todo al final influye", concluyó Dujshebaev.