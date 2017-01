'Banque Populaire' y 'Hugo Boss' se preparan uno de los finales más ajustados

Redacción deportes, 15 ene (EFE).- La pasada edición (2012-2013) de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en solitario- se decidió por sólo 3 horas y 17 minutos a favor de François Gabart sobre Armel Le Cleac'h quien ahora, con el 'Banque Populaire VIII' tiene la oportunidad de lograr la victoria cuando supera en cinco horas al 'Hugo Boss' de Alex Thomson al término de la septuagésima jornada.

Según la previsiones, les restan apenas cinco días para cruzar la meta de Les Sables d' Olone y nada esta claro. Las 100 millas (185 km) de ventaja de Le Cleac'h sobre el británico pueden ser decisivas o quedarse en nada, en otro final apasionante de la prueba más dura del mundo en monocascos.

El 'Banque Populaire VIII' navega a 450 millas al oeste de la isla de Madeira y a 200 millas (370 km) al sureste del archipiélago de las Azores, que dejará por babor a través de la isla de Santa María, la más oriental del archipiélago. Le Cleach sigue en rumbo noreste bajo viento de componente sureste de 18 a 22 nudos (34 a 40 km/h) con la implacable persecución de Alex Thomson que, a su estela, le sigue recortando distancia.

Le Cleac'h, segundo en 2009 y 2013, reconoce que "Los últimos cinco días serán muy complicados.Me hubiera gustado un final más relajado de la carrera y esto será una pelea sin tregua. Voy a usar mi conocimiento de las carreras de match-race (barco contra barco) para mantener mi ventaja. No voy a negar que siento algo de presión ... ".

Unas 500 millas (900 km) más al sur, Jérémie Beyou (Maître de CoQ), tercer clasificado, está bajo el influjo de los alisios (vientos portantes), que han perdido intensidad, mientras que Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) tiene buena presión de viento junto al archipiélago de Cabo Verde y no renuncia a luchar por el tercer puesto del podio.

En el Pacífico Sur, los cuatro competidores que mañana por la noche o en la madrugada del lunes deben cruzar el cabo de Hornos, ahora están unas 150 millas (270 km) al oeste, se van a enfrentar a una dura tormenta con vientos del noroeste de 35 a 40 nudos (68 a 78 km/h), con rachas de más de 50 nudos (90 km/h) y fuertes chubascos.

El estado de la mar es particularmente peligroso en esta zona debido a la limitación del paso de Drake (un poco más de 400 millas (750 km de ancho) y, además, los competidores deben respetar la Zona de Exclusión de Hielos del Antártico (ZEA) que está a sólo 80 millas (145 km) al sur del cabo de Hornos.

Tanto Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut), Arnaud Boissières (La Mie Caline), Alan Roura (La Fabrique) y Rich Wilson (Great America IV) se están preparando para dicha tormenta y navegan hacia el sureste donde la tormenta es, por ahora,

No muy lejos del Punto Nemo (el lugar del planeta más alejado de la tierra) y a 1.400 millas (2.600 km) al oeste del cabo de Hornos, Romain Attanasio (Etamine de Lys) acelera sobre el 'One Planet One Ocean) de Didac Costa. El francés ha sido el más rápido en las últimas 24 horas (340 millas (660 km) recorridas) y se hs colocado a solo 100 millas (185 km) del español.

Costa resiste el ataque, ahora por estribor, de Attanasio merced a tomar rumbo directo al este con más velocidad (14 nudos/26 km/h), merced a viento del suroeste de 21 nudos (40 km/h), que su rival que debe descender al sureste para intentar lograr mejor ángulo.

Clasificación general al fin de la septuagésima jornada

(15/01/2017 a las 13:02 horas)

Distancia a meta

.1. Banque Populaire (FRA) Armel Le Cleac'h 1.304 mn (2416 Km)

Distancia del líder

.2. Hugo Boss (GBR) Alex Thomson a 100 m.n.

.3. Maitre CoQ (FRA) Jérémie Beyou 657

.4. St. Michel Virbac(FRA) J. Pierre Dick 1140

.5. Quéguiner (FRA) Yann Elies 1458

... Finisterre Mer Vent (FRA) Jean Le Cam 1460

....

15. One Planet One Ocean (ESP) Didac Costa a 7.060 m.n.

Hasta 18 competidores (11 abandonos confirmados).