El arco iris de Sagan y el colombiano Chaves en el estreno del World Tour

(Corrige días de las etapas. Bien: de 17 a 22 enero)

Redacción deportes, 15 ene (EFE).- La presencia del eslovaco Peter Sagan (Bora), doble campeón mundial y del colombiano Esteban Chaves (Orica), segundo en el Giro y tercero en la Vuelta, darán brillo al Tour Down Under, prueba australiana que el próximo martes lanzará el calendario World Tour, este año con 37 pruebas en cartel, 9 de ellas novedosas.

Sagan lucirá el maillot arcoíris en la puesta de largo del circuito mundial, pero no será su único estreno, ya que el número uno de la clasificación UCI también sacará por primera vez en competición la camiseta de su nuevo equipo, el Bora-Hansgrohe.

"El Bicho", de 26 años, será la gran atracción en Australia, donde los corredores locales tratarán de que la victoria no vuele a otro país. Así, los nombres de los favoritos enfocan a Simón Gerrans (Orica-Scott), cuatro veces ganador y defensor del título y a Richie Porte (BMC), que pretende sacarse la espina tras el segundo puesto de 2016.

También será interesante ver en acción al colombiano Esteban Chaves, aunque el ciclista bogotano se planteará la prueba como un mero entrenamiento hacia sus grandes objetivos, que pasan principalmente por el Giro de Italia.

El Movistar también tiene algo que estrenar, nada menos que la etiqueta de equipo número uno del mundo. Los elegidos para el primer reto de la temporada son los hermanos Jesús y José Herrada, Gorka Izagirre, Marc Soler, Jasha Sütterlin, Carlos Barbero y Víctor de la Parte, dirigidos por José Luis Arrieta.

Las seis etapas que componen el Tour Down Under ofrecen un recorrido rompepiernas con dos finales en alto, en Paracombe (2a etapa), y el conocido de Old Willunga Hill (5a), escenario que suele decidir la carrera.

.- Las etapas:

Día Etapa Recorrido Kms

--- ----- --------- ---

17. 1a Unley - Lyndoch 145

18. 2a Stirling - Paracombe 148,5

19. 3a Glenelg - Victor Harbour 144

20 4a Norwood - Campbelltown 149,5

21. 5a McLaren-Vale - Willunga Hill 151,5

22. 6a Adelaida - Adelaida 90

.- Últimos vencedores:

2016. Simon Gerrans (AUS)

2015. Rohan Dennis (AUS)

2014. Simon Gerrans

2013. Tom-Jelte Slagter (HOL)

2012. Simon Gerrans

2011. Cameron Meyer (AUS)

2010. André Greipel (ALE).