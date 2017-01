El PSOE de Rioja acata las fechas del Congreso para evitar "enfrentamiento"

Logroño, 14 ene (EFE).- El secretario de Organización del PSOE de La Rioja y miembro de la Gestora, Francisco Ocón, ha asegurado hoy a Efe que el partido en la comunidad "hubiera preferido otro calendario" para el 39 Congreso Federal del partido, aprobado hoy para junio, pero se ha acatado para "evitar el enfrentamiento".

Ocón, a su regreso de la reunión del Comité Federal, ha recordado que el Comité Ejecutivo del PSOE de La Rioja aprobó el pasado mes de noviembre, con el 90 % de los votos, una resolución en la que se instaba a la Gestora a proponer al Comité Federal un Congreso "no más allá de abril de 2017" y que, además, este cónclave, se hubiera convocado hoy, de manera oficial, lo cual, no se ha hecho.

Ha añadido que, como miembro de la Gestora, también ha transmitido esta opinión a los miembros de este órgano en la reunión previa al Comité.

El número dos del PSOE riojano ha precisado que en el Comité de hoy "casi todo el mundo ha preferido no entrar en un nuevo enfrentamiento, con una votación que no hubiera ido a ninguna parte, y cada uno ha defendido sus posturas en el estrado, ha dado su opinión, y yo lo he hecho en la reunión previa de la Gestora".

Así,"cuando se ha hecho la votación, la Presidencia del Comité ha pedido votos en contra, que ha habido cinco, pero no se han pedido abstenciones ni votos a favor", ha dicho Ocón.

Ocón ha agregado que, incluso, en la reunión previa de la Gestora sus miembros "tampoco hemos querido votar", aunque ha precisado que él y el expresidente balear, Francesc Antich, han manifestado su opinión sobre el calendario propuesto.

Sobre el anuncio del exlehendakari Patxi López de presentarse en mayo a las primarias, Ocón ha recalcado que, "aunque, oficialmente, no está convocado el Congreso, ya se ha abierto la espita y, para aquellos compañeros que quieran optar a la Secretaría General, solo se puede hablar de respeto, porque es una decisión que van a adoptar todos los militantes en mayo, en primarias".

Desde un punto de vista personal, ha precisado que Patxi López hizo "un excelente trabajo como lehendakari" y que le tiene "un aprecio personal", además de conocerle por "la cercanía entre los socialistas riojanos y vascos, que es una cuestión casi histórica".

Sin embargo, ha concluido que la decisión de presentar candidaturas a primarias para optar a la Secretaría General del PSOE es "una decisión única y exclusiva de cada uno de los militantes del partido".