Escribá veía que "no había opciones" de ganar en Riazor

La Coruña, 14 ene (EFE).- El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, ha admitido que desde el banquillo veía que "no había opciones" de llevarse los tres puntos de Riazor y por eso optó por conservar el 0-0 para sumar al menos un punto.

"Satisfecho por el resultado no es la palabra, pero veíamos que no había opciones (de ganar). La sensación era que con lo que teníamos fuera (en el banquillo) no íbamos a poder darle un cambio al partido y ganarlo", comentó el preparador del conjunto castellonense en rueda de prensa.

El técnico reconoció que "en un momento dado" del partido pensó que "si no da para ganar por lo menos no pierdas".

"A nivel de intenciones los dos queríamos ganar, pero llegó cierto momento del partido en que se veía el 0-0 como el resultado más lógico. En los últimos treinta metros llegamos poco. Contuvimos bien al Dépor, conseguimos controlar el juego y con Joselu podíamos sufrir en balón parado, pero en general defendimos bien", dijo.