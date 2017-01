Ariel Jatón, piloto Acciona: Me imagino un Dakar con 80% de coches eléctricos

Río Cuarto , 14 ene .- El piloto argentino Ariel Jatón, al volante del Acciona 100% EcoPowered, el único vehículo de competición eléctrico presente en la presente edición del Rally Dakar que terminará mañana, declaró a EFE que se imagina en el futuro "un Dakar con el ochenta por ciento de coches eléctricos".

Jatón, acompañado por su compatriota Germán 'Tito' Rolón, que debutó como copiloto, está a 64 kilómetros cronometrados y 722 de enlace de finalizar el primer Dakar de un coche de competición eléctrico, que los dos años anteriores logró completar dos etapas en su debut y diez en 2016, y está a punto de culminar la proeza.

"Me imagino en el futuro un Dakar con un 80 por ciento de coches eléctricos, cuando el resto de los pilotos empiece a probar esta tecnología, que no tiene techo de momento", declaró Jatón en una entrevista con EFE.

El piloto argentino no solo ve una ventaja medioambiental en el uso de coches eléctricos, sino también valora el margen de evolución que tienen este tipo de motores, mientras los de combustión tradicionales tienen "un tope" de mejora.

"Con las energías convencionales de combustión interna los coches llegan a un tope de evolución. Sí, son muy buenos, pero tienen un tope. Hoy por hoy la energía eléctrica tiene muchísimo para dar y está a un 30 o 40 por ciento de la evolución", aseguró Jatón.

El piloto del Acciona cree que la evolución de motores y baterías eléctricas provocará que en el futuro la prueba reina de los rallyes tenga en competición a "muchos pilotos con coches eléctricos".

A nivel mecánico, el funcionamiento del coche es igual que uno convencional. "Suspensión independiente en las cuatros ruedas, dos diferenciales, una caja de cambio, secuencial de seis marchas, todo convencional hasta ahí", explicó Jatón.

La diferencia estriba en que esta maquinaria está movida por un motor eléctrico acoplado a una controladora y un kit formado por seis módulos de baterías de recarga rápida en 60 minutos, que para edición fueron mejoradas para que fueran más ligeras.

Según la información ofrecida con la compañía, este es el coche eléctrico con más energía disponible en el mundo (250 kw), que equivale a un motor de combustión de 340 caballos. Además, incorpora un sistema de alimentación de instrumentación de seguridad mediante un panel solar de alto rendimiento con 100 Wh de potencia nominal.

Estas innovaciones provocan que el Acciona 100% EcoPowered despierte curiosidad tanto en los espectadores como en el resto de pilotos.

"Somos un poco el bicho raro. Los pilotos, los demás participantes, tienen mucha curiosidad. No uno, sino todos los pilotos se acercaron a preguntar, todo el mundo. Hace muchos años que estamos en carrera y todos se me acercan a preguntarme cosas del auto: '¿Tiene embriague? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene?'", relató Jatón.

"Nos vemos en la pista todos los días y muchas veces ellos tienen dificultades y nosotros no. Y ahí dicen: 'guau, como anda el coche eléctrico'", añadió.

En lo estrictamente deportivo, el piloto argentino reconoció que el director de carrera Marc Coma no mintió cuando aseguró que iba a ser la edición más dura del Dakar en Sudamérica. "Tango el calor de Paraguay, como el calor y el barro de Argentina, como el frío de Bolivia están siendo muy complicados", apuntó.

El piloto porteño aseguró que su objetivo principal es dar un mensaje a la sociedad sobre las posibilidades que ofrecen los coches impulsados por energías limpias, máxime en una prueba tan exigente como el Rally Dakar.

"La gente tomó conciencia de que en la ciudad se puede circular con coches eléctricos sin necesidad de consumir combustibles fósiles y sin necesidad de hacer un calentamiento global, el objetivo es trasmitir eso, que las energías limpias son capaces de hacer hasta un Dakar", finalizó Ariel Jatón, el piloto del Acciona 100% EcoPowered.