Toril dice que Oviedo está más presionado y que el Elche esperará su momento

Elche , 13 ene .- Alberto Toril, entrenador del Elche, aseguró este viernes que el Real Oviedo, próximo rival en la Liga, afrontará el partido más presionado que su equipo y que el conjunto ilicitano deberá esperar su momento para llevarse los puntos.

"Es un equipo con un historial y una presión grandes y que tiene que estar arriba obligado por la plantilla y el historial. Vamos a jugar un partido con presión para ellos que hay que saber jugar", comentó el técnico cordobés.

Toril pronosticó una salida con "ímpetu" del Real Oviedo para intentar enganchar a su afición por lo que confió en que su equipo haga un partido "largo y competitivo" y esté "muy serio" en todos los aspectos del juego".

Alberto Toril aseguró que el Oviedo, tras los últimos resultados negativos, va a "ajustar más sus líneas para ser más compactos", ya que indicó que "arriba tiene un repertorio importante y saben que ni no encajan tienen muchas opciones de ganar".

"Van a defender bien para atacar mejor", explicó Toril, quien recordó que Fernando Hierro, entrenador del Oviedo, coincidió con él durante dos temporadas en el vestuario del Madrid "donde me ayudó mucho".

"Lleva poco tiempo como entrenador. Empezó de una forma más compacta y luego cambió. Ahora busca lo mejor para el equipo porque aún no lo ha encontrado", señaló.

El técnico confirmó el regreso al equipo de Edu Albacar tras su sanción pese al buen nivel mostrado por Urtzi Iriondo ante el Cádiz y elogió el nivel que está mostrando Luis Pérez en el lateral derecho.

Toril dijo estar "contento" de la trayectoria de su equipo aunque no estén llegando los resultados, algo que para él ahora "no es lo más importante". "Estamos haciendo muchas cosas bien, pero hay situaciones que no puedes controlar, como un penalti fallado o una expulsión", puntualizó.

Toril confió en que Borja Valle, delantero del Deportivo de La Coruña con el que el Elche ha llegado a un acuerdo para su cesión, pueda estar en Elche la próxima semana y deseó algún refuerzo más, sobre todo en la zona ofensiva.

"A ver qué posibilidades ofrece el mercado, pero si viene alguien que sea importante. Prefiero una plantilla cortita en la que todos estén implicados. No fichar por rellenar", explicó el técnico.

El entrenador del Elche admitió la importancia de cerrar la primera vuelta con un buen sabor de boca, pero recordó que la competición es "de mucho recorrido" y que lo importante es estar "bien posicionado para cuando llegue el sprint".