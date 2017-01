Sarmiento: "Igual soy el jugador que más entienda las ideas de Jordi"

Metz , 13 ene .- El central Dani Sarmiento se ha convertido en la principal referencia del dinámico juego ofensivo que pretende implantar Jordi Ribera en la selección, un protagonismo que el canario justificó en el perfecto conocimiento del ideario del nuevo preparador español.

"Igual soy el que más entiende lo que él plantea, porque también soy el jugador que más ha trabajado con Jordi", señaló Sarmiento en una entrevista concedida a la Agencia EFE, en la que el central reconoció que su excelente nivel de juego responde al buen momento por el que atraviesa desde su llegada al Saint Raphael francés

Pregunta.- Jordi Ribera achacó los problemas que sufrió España en la primera parte del partido con Islandia a un exceso de tensión. ¿Llega España más exigida a este Mundial tras no estar en los Juegos Olímpicos?.

Respuesta.- No creo que sea presión. Siempre el primer partido de un campeonato cuesta, están esos primeros nervios, gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia internacional, un nuevo entrenador, son muchos factores que hicieron que igual en la primera parte no saliésemos tan sueltos como solemos estar, pero al final con paciencia en la segunda mitad logramos ganar el partido

P.- Lo cierto es que el equipo no estuvo menos fluido en ataque que en los partidos de preparación. ¿Por qué?.

R.- Igual en la primera mitad no, pero en la segunda mitad ya se vio un poco más de soltura, pudimos jugar con el pivote, con los espacios libres, estuvimos más eficaces en el lanzamiento y, sobre todo, estuvimos mejor en defensa lo que nos permitió subir al contraataque y recuperar la confianza

P.- Tras lo ocurrido en el preolímpico, ¿Necesitaba España una puesta al día de su sistema de juego?

R.- Cuando tienes un resultado adverso como el del preolímpico siempre te planteas muchas cosas. Ahora hay nuevos jugadores, un nuevo seleccionador que trae nuevas ideas de juego, sobre todo, a nivel ofensivo, creo que al equipo se le ve más dinámico, pero todavía es pronto para saber si nos hemos adaptado a esos nuevos planteamientos.

P.- Nuevos planteamientos en los que usted está teniendo un papel fundamental. ¿Está viviendo su mejor momento con la selección?

R.- No creo que sea mi mejor momento, yo recuerdo también momentos buenos con Valero. Lo que sí me noto es que ahora estoy muy agusto, estoy muy feliz en Francia y cuando estas feliz, con confianza, eso se transmite en la pista.

P.- ¿Siente que tiene, por fin, un papel protagonista en la selección?

R.- Quizá de todos los jugadores que estamos aquí soy el que más ha entrenado con Jordi, igual soy el que más entiende lo que él plantea y ahora de momento me toca jugar mucho e intentaré devolver esa confianza

P.- Tras sufrir mucho ante Islandia mañana llega otra dura prueba ante Túnez.

R.- Es un grupo en el que la gente, a priori, nos da como favoritos, pero todos los rivales son muy duros. Túnez es una selección muy física, con mucho lanzamiento exterior, con una defensa muy agresiva, con mucho contacto. Va a ser un partido muy duro.

P.- ¿Cuáles son la claves para vencer al equipo tunecino?

R.- En ataque no podemos dejar que nos hagan muchas faltas, que frenen la circulación de balón. Debemos estar más fluidos, atacar con más dinamismo y terminar quizá más por las zonas exteriores. Y en defensa, sobre todo, debemos anticiparnos para evitar que jugadores como Jallouz lleguen a situaciones claras de lanzamiento

P.- ¿Ve a España peleando de nuevo por la medallas en este Mundial?

R.- A priori es lo que todo el mundo piensa. España sigue siendo una referencia a nivel mundial y deberíamos estar ahí, pero las grandes cosas se construye con pasos pequeños y el primer objetivo es concluir la primera fase como primeros de grupo y luego ya veremos.