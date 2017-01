Sábado, 14 de enero de 2017

Madrid (EFE).- El Comité Federal del PSOE ha aprobado hoy con sólo cinco votos en contra la propuesta de la Gestora de que el 39 Congreso del partido se celebre los próximos 17 y 18 de junio, lo que lleva las primarias para elegir nuevo secretario general al mes de mayo.

PSOE COMITÉ

Javier Fernández pide "lealtad", "unidad" y abandonar el "ombliguismo"

Madrid (EFE).- El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha llamado hoy a su partido a abandonar la "endogamia" y el "ombliguismo" y ha exigido "lealtad" a los críticos y "unidad" en la labor de oposición parlamentaria, para que la "agenda del PSOE vuelva a caminar de la mano de la agenda de España".

PSOE COMITÉ

Díaz se presentará o no a primarias al margen de lo que decida Pedro Sánchez

Madrid (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tomará la decisión de presentarse o no a las primarias del PSOE que se celebrarán el próximo mayo al margen de lo que haga el ex secretario general Pedro Sánchez: "eso no influirá, le da igual", han asegurado hoy fuentes cercanas a la dirigente andaluza.

PSOE COMITÉ

Patxi López no descarta presentarse a las primarias del PSOE

Madrid (EFE).- El expresidente del Congreso y exlehendakari, Patxi López, no ha descartado hoy presentarse a las primarias en el PSOE y ha lamentado la tardanza para celebrar el Congreso del partido, previsto para el 17 y 18 de junio.

PARTIDOS PODEMOS

Iglesias se dejará "la piel" en unir Podemos, pues lo contrario es un "error"

Madrid (EFE).- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado hoy que sería un "error" que no se acerquen posturas entre las distintas corrientes del partido y ha asegurado que se dejará "la piel" para que así sea porque nunca se les perdonaría que continúen un "enfrentamiento" que solo les debilita.

PP CONGRESO

Santamaría pide generosidad y saber que Estado "es mucho más que el Gobierno"

Santiago de Compostela (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apelado hoy al deber de todos de ser "generosos" y saber que "el Estado es mucho más que el Gobierno de la nación", así como comprender que la financiación autonómica no son solo números, sino educación, sanidad y dependencia.

ESPAÑA A.SAUDÍ

Felipe VI comienza hoy su visita a Arabia Saudí

Madrid (EFE).- Felipe VI comienza hoy su primera visita oficial a Arabia Saudí con el fin de reunirse con el rey Salman bin Abdelaziz y otras autoridades del país, además de ayudar a las empresas españolas a que consigan nuevos proyectos comerciales.

CONFERENCIA PRESIDENTES SENADO

Conferencia de Presidentes, ¿punto de partida para arreglar la dependencia?

Madrid (EFE).- Tan antiguas como las quejas por el sistema de financiación autonómica son las quejas por el coste de la dependencia, que no se conoce con exactitud. El Gobierno y las comunidades se han propuesto cubrir este vacío a partir de la Conferencia de Presidentes del martes.

VIOLENCIA MACHISTA

La subcomisión del pacto contra el maltrato se constituirá en febrero

Madrid (EFE).- La subcomisión para articular un pacto en materia de violencia machista se constituirá previsiblemente el próximo mes de febrero en el Congreso de los Diputados.

TERRORISMO YIHADISTA

Detenido en Figueres llevaba 3 días en España y podría querer ir a Alemania

Madrid (EFE).- El presunto yihadista detenido ayer en Figueres (Girona), un hombre que había retornado de Siria, llevaba en España entre tres y cuatro días y podría tener intención de viajar a Alemania, han indicado a Efe fuentes de la lucha antiterrorista.

SUCESOS INMIGRANTES

Hallados los cadáveres de cuatro inmigrantes en las costas de Cádiz

Algeciras (Cádiz) (EFE).- Los cadáveres de cuatro inmigrantes han sido hallados en las últimas horas en las costas gaditanas de Algeciras y Tarifa (Cádiz), según han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil.

TIEMPO ALERTAS

Nevadas, viento y fenómenos costeros mantienen hoy en alerta a 18 provincias

Madrid (EFE) Las nevadas, los fuertes vientos y los fenómenos costeros mantienen hoy a dieciocho provincias del norte y Baleares en alerta naranja o amarilla, en las que además las temperaturas y la cota de nieve tienden a bajar.

TIEMPO NIEVE

La nieve obliga a cerrar 7 puertos y usar cadenas en una veintena en el norte

Madrid (EFE).- La nieve caída en las últimas horas dificulta el tráfico en la zona norte con siete puertos de montaña cortados en La Rioja, Cantabria y el País Vasco, y cerca de una veintena más donde es obligatorio el uso de cadenas y está restringida la circulación a camiones y autobuses.

FITUR 2017

La directora de Fitur defiende las ferias presenciales pese al avance digital

Madrid (EFE).- La directora de Fitur, Ana Larrañaga, se ha mostrado convencida de que las ferias "seguirán siendo las mismas plataformas de encuentro que siempre han sido", pese a un mundo cada vez más digitalizado y virtual, porque la necesidad del encuentro presencial es cada vez mayor.

CONCENTRACIÓN PINGÜINOS

Un escuadrón abanderado de miles de moteros toma Valladolid a ritmo de claxon

Valladolid (EFE).- Un escuadrón formado por más de 20.000 motos, según la organización, ha tomado hoy las calles de Valladolid a ritmo de gas y claxon en el tradicional desfile de banderas de la 34 concentración invernal de Pingüinos, que ha durado más de una hora y que regresa a la ciudad tras dos años de ausencia.