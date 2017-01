Rivera: "no es una opción" no asistir a la Conferencia de Presidentes

Valladolid, 13 ene (EFE).- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sostenido hoy que "no es una opción no asistir al puesto de trabajo" y por ende no acudir a la Conferencia de Presidentes del próximo martes, en la que previsiblemente no estarán los presidentes de los ejecutivos vasco y catalán.

"Es una irresponsabilidad no asistir; vas a trabajar a tu puesto de trabajo y si te convocan vas", ha referido Rivera dentro del foro Conversaciones Políticas del Mundo de Castilla y León, que ha inaugurado hoy en Valladolid.

Rivera se ha concentrado especialmente en el caso catalán, y ha advertido de que parece que los catalanes "son distintos".

"El problema del nacionalismo es siempre creerse superiores a los demás", y es una irresponsabilidad dejar sillas vacías cuando hay que tratar temas que afectan a Cataluña", ha insistido.

Rivera se ha referido también, en respuesta a una de las múltiples preguntas que le han planteado los asistentes, representes del mundo de la empresa y la sociedad de la Comunidad, a uno de los temas que se abordará en la Conferencia de Presidentes: la reforma del modelo de financiación autonómica.

Ha compartido la definición de "sudoku" que el exministro Pedro Solbes dio al modelo, ya que cada "comunidad pide lo suyo", unos la insularidad, otros la capitalidad y otros la dispersión o el envejecimiento.

"Hay que buscar el sistema que más satisfaga a todos", ha planteado el líder de Ciudadanos, que ha defendido un modelo similar al alemán, que ve razonable, y que haya una "caja común que garantice los derechos básicos en sanidad, educación y también en dependencia". A partir de ahí cada autonomía, dentro de su corresponsabilidad fiscal, que "gestione y haga un plan estratégico con sus dineros".

Si uno quiere una televisión autonómica que se la financie, ha planteado Rivera.

Se trataría de un "fondo común para todos los hermanos iguales y luego que cada Comunidad espabile y gestione sus ingresos y gastos", que organice su casa", ha reflexionado el líder de Ciudadanos.

Rivera ha echado en falta una conferencia de presidentes algo más exhaustiva y concreta que permita hablar de educación y sanidad, y aunque ha valorado la cita, no espera que haya "grandes" acuerdos.